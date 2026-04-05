Стоичков каза кога ще бъде открит "Българска армия"

Камата откри Зала на спортната история в Етрополе

Христо Стоичков зарадва феновете на ЦСКА с конкретика за откриването на реновирания стадион "Българска армия". 

"Червените" очакват с нетърпение да се върнат в своя дом в Борисовата градина, който ще бъде обновен по последните стандарти за футболна арена. 

Строителните действия текат от повече от 2 години, като последният мач беше на 10 декември 2023 г., а Стоичков присъстваше на него

Срещу кого?

"Най-вероятно септември ще бъде открит. Водим преговори с големи отбори и личности, които да дойдат. Има футболисти, които не са идвали в България. Надявам се, че ще доведем отбор, който ще бъде на нивото на ЦСКА.

Много е трудно, когато нямаш дом, макар че дълго време се трудиш. Благодаря на цялото ръководство на ЦСКА и най-вече на господин Папазки, както и на хората, които поеха инициативност – Гриша Ганчев, министерството и т.н.“, призна Стоичков пред БНТ.

Стадион "Българска армия" ще бъде за 18 540 фенове за родното първенство и 16 819 за европейските турнири. 

Той ще е с модерен интериор, изцяло покрит с козирка и модерен терен.

Днес, 5 април, Христо Стоичков откри "Зала на спортната история в Етрополе".

 
 
 
Самият той ще има специален кът за лични експонати, а останалите витрини ще се напълнят с призове на спортисти от града. 

Стоичков е почетен гражданин на Етрополе. 

 
Най - важното

Гимнастичка в траур: Надяваме се, че бяхме достойни за теб

Гимнастичка в траур: Надяваме се, че бяхме достойни за теб
Мирча Луческу е в кома

Мирча Луческу е в кома
На 80: Георги Мърков - борецът, който обезврежда терористи

На 80: Георги Мърков - борецът, който обезврежда терористи

Не се смейте на Йокич! Батко Страхиня всява страх! (ВИДЕО)

Не се смейте на Йокич! Батко Страхиня всява страх! (ВИДЕО)

Юмруците на Уайлдър пратиха Чисора в пенсия

Юмруците на Уайлдър пратиха Чисора в пенсия

Последни новини

Мирча Луческу е в кома

Мирча Луческу е в кома
Гимнастичка в траур: Надяваме се, че бяхме достойни за теб

Гимнастичка в траур: Надяваме се, че бяхме достойни за теб
Не се смейте на Йокич! Батко Страхиня всява страх! (ВИДЕО)

Не се смейте на Йокич! Батко Страхиня всява страх! (ВИДЕО)

На 80: Георги Мърков - борецът, който обезврежда терористи

На 80: Георги Мърков - борецът, който обезврежда терористи

