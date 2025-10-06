bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!

Носителят на „Златната топка" с емоционална публикация в социалните мрежи

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!
Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков отбелязва рождения ден на по-малката си дъщеря Христина с емоционален пост в социалните мрежи. 

"Моят прекрасен ангел днес става още по-красив, по-мъдър и по-добър! Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш!

"Днес е твоят ден, скъпа Хриси! Бъди безкрайно щастлива и не спирай да ни даряваш с добротата ти! ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, принцесо моя", написа легендата на Барселона.

Публикацията му е придружена с усмихната снимка на двамата.

Семейството на Христо Стоичков

Христина е по-малката дъщеря на Христо и Мариана Стоичкови. Преди близо година, през октомври 2024, тя роди първото си дете - син на име Христо Жулиен Креспо Стоичков. Бащата на детето е Карлос Креспо.

По-голямата щерка - Михаела, известна като Мика, има дъщеря на име Миа.

