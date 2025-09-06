bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Техническият директор на БФС: Не сме фаворити в нито един мач (ВИДЕО)

Националите заминаха за Грузия след загубата от Испания

Българският национален отбор по футбол замина за Грузия, където утре (7 септември) предстои втори мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. 

Само преди дни България допусна загуба с 0:3 от европейския шампион Испания пред 40 000 зрители на националния стадион "Васил Левски" в София. С този резултат те откриха кампанията. 

Според техническия директор на Българския футболен съюз Кирил Котев, това поражение няма да е решаващо за развоя на класирането в групата. Само първите от четворката се класират за Мондиала, а вторите играят бараж. 

Фаворити ли?

"Ние не сме фаворити в нито един мач. Където успеем да измъкнем нещо, ще бъде ОК. Въпросът е да надграждаме във всеки един двубой, да вкарваме млади момчета, както сега Емил Ценов и Росен Божинов влязоха и показаха отлична игра. Това е и нашата визия за момента - да вкарваме млади момчета от младежкия отбор и те да се налагат", каза при заминаването Котев.

В първия мач Грузия загуби от Турция с 2:3

Снимка: Lap.bg

Агресия

След мача с Испания Котев оцени, че му е липсвала агресия в действията на българските футболисти

"Наясно сме какъв мач ни очаква, надявам се да покажем доста по-добра игра, повече агресия. Малко време имаше за възстановяване, знаете срещу какъв отбор се изправихме. Ще ни е доста трудно, Грузия се разви доста, надявам се да вземем нещо. Агресия ни трябва, не е нормално цял мач да нямаме картон", каза той.

Мачът в Грузия е на 7 септември от 16:00 ч. българско време.

Тагове:

България бфс световно първенство грузия квалификации фаворит кирил котев

