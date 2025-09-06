Техническият директор на БФС: Не сме фаворити в нито един мач (ВИДЕО)

Българският национален отбор по футбол замина за Грузия, където утре (7 септември) предстои втори мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

Само преди дни България допусна загуба с 0:3 от европейския шампион Испания пред 40 000 зрители на националния стадион "Васил Левски" в София. С този резултат те откриха кампанията.

Според техническия директор на Българския футболен съюз Кирил Котев, това поражение няма да е решаващо за развоя на класирането в групата. Само първите от четворката се класират за Мондиала, а вторите играят бараж.

Фаворити ли?

"Ние не сме фаворити в нито един мач. Където успеем да измъкнем нещо, ще бъде ОК. Въпросът е да надграждаме във всеки един двубой, да вкарваме млади момчета, както сега Емил Ценов и Росен Божинов влязоха и показаха отлична игра. Това е и нашата визия за момента - да вкарваме млади момчета от младежкия отбор и те да се налагат", каза при заминаването Котев.

В първия мач Грузия загуби от Турция с 2:3.

Агресия

След мача с Испания Котев оцени, че му е липсвала агресия в действията на българските футболисти.

"Наясно сме какъв мач ни очаква, надявам се да покажем доста по-добра игра, повече агресия. Малко време имаше за възстановяване, знаете срещу какъв отбор се изправихме. Ще ни е доста трудно, Грузия се разви доста, надявам се да вземем нещо. Агресия ни трябва, не е нормално цял мач да нямаме картон", каза той.

Мачът в Грузия е на 7 септември от 16:00 ч. българско време.

