Турция загуби титуляр, сменя го герой от Лига Европа (ВИДЕО)

България приема “полумесеците“ в събота

Турция идва в София без титулярния си вратар Угурджан Чакър. Той ще пропусне двубоя от третия кръг на световните квалификации, след като не взе участие в днешната тренировка на "полумесеците".

Така между гредите най-вероятно ще застане Берке Йозер. Стражът на френския Лил пристигна на лагера с лека травма, получена в неделния мач с Пари Сен Жермен в Лига 1. Той обаче е възстановен и вече се готви на пълни обороти.

Йозер се прочу в последния кръг на Лига Европа, когато изведе "мастифите" до успех с 1:0 като гости на Рома. Тогава вратарят спаси цели 3 дузпи - 2 на Артьом Довбик и 1 на Матиас Суле, макар и само една от тях да влезе в официалната статистика.

Снимка: Reuters

Вариантите пред Монтела

Другите опции пред селекционера Винченцо Монтела са Мерт Гюнок и Алтай Байъндър, но шансовете им да започнат срещу "лъвовете" на Националния стадион са минимални, поне според медиите в южната ни съседка.

Въпросителна има и относно участието на Мерих Демирал. Днес защитникът направи загрявка, но след това се готвеше по индивидуален план.

България приема Турция в събота (11 октомври) от 21:45 ч. На 14 октомври са двубоите от четвъртия кръг на пресявките за Мондиал 2026, като "лъвовете" гостуват на европейския шампион Испания във Валядолид, а Турция приема Грузия в Коджаели.

България срещу Турция - вековно съперничество и гол за историята

