Хулио Веласкес на въпрос на bTV: Акрам идва днес (ВИДЕО)

Подписва за три години

Хулио Веласкес на въпрос на bTV: Акрам идва днес (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес потвърди трансфера на Акрам Бурас. Столичният гранд ще активира откупната клауза в договора на Бурас с МС Алжер на стойност 300 000 евро и 25% при следващ трансфер. Контрактът на халфа с Левски ще бъде за три години. 

>До момента Бурас е играл само в родината си. Той е трикратен шампион на Алжир с Белоиздад, а през миналия сезон и с досегашния си отбор.

"Не съм дошъл тук на разходка в София, а да печеля мачове"

"Днес ще дойде при нас Акрам Бурас, който играе в центъра на терена. Никога не казвай никога на трансферния пазар. Клубът се опитва да осигури най-доброто за попълване на състава.

Снимка: Lap.bg

Аз не съм дошъл тук на разходка в София, а да печеля мачове. Оттук насетне колкото по-добри футболисти притежаваме, толкова по-добре.

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

И друг път съм казвал, че съм доволен с това, с което разполагам. Аз съм в прекрасни и постоянни отношения с ръководството на клуба. Клубът, в рамките на възможностите си, винаги работи върху това да намира най-добрите опции. Процесът винаги е отворен и в двете посоки", отговори Веласкес на въпроса на bTV.

Марин Петков се разбра с отбор в Италия

