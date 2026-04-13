Веласкес не е на Националния стадион, ето къде гледа дербито

Треньорът на Левски е предпочел уединение

Lap.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес изненадващо не е на трибуните на Националния стадион по време на дербито с ЦСКА от 30-ия кръг.

Испанският наставник е предпочел уединение и гледа срещата на "Герена".

Веласкес е наказан за 1 мач и няма право да е на скамейката, а днес "сините" са водени от асистента му - Фернандо Гаспар Лаборие.

НА ЖИВО: ЦСКА - Левски (0:0)

Проблемите на Левски в дербито

"Сините" са в серия от 9 поредни шампионатни дербита без победа срещу големия съперник през месец април. Последният им успех датира отпреди близо 13 години – на 27 април 2013 г., когато Левски печели с 2:1 след драматичен победен гол с глава на Жоао Силва.

Интересно е още, че в общо 34 мача за първенство, играни през април, два резултата се открояват като най-чести: 2:1 за Левски, и 1:0 за ЦСКА.

Първото априлско дерби между двата отбора е още на 4 април 1952 г., когато ЦСКА печели с 3:1.

Снимка: Lap.bg

 
