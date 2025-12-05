bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Венцеслав Стефанов: Хулио Веласкес да се ориентира към ММА (ВИДЕО)

Левски да плаща, има и 200 счупени седалки, обяви президентът на Славия

Няма да е лошо Хулио Веласкес да се ориентира към ММА, препоръча президентът на Славия Венцеслав Стефанов пред bTV. Повод за това стана потрошената от испанския треньор на Левски скамейка на стадион "Александър Шаламанов".

Първоначално Стефанов не беше сигурен кой точно е нанесъл пораженията, но след справка със служителите на клуба посочи именно Веласкес. 

"Не знам кой я е счупил, но той е емоционален треньор, може в емоциите си от добрата игра на отбора му да е направил и тая глупост. Но ние сме Славия, ние създаваме, поучаваме и показваме грешките и наказваме. Знаете ли го това - казвам, показвам и наказвам. Три степени са", започна шефът на "белите".

Тренира за следващата среща

"Да, Веласкес е скачал и е счупил скамейката. Може би е от тия, ММА бойците. Сигурно е тренирал за следващата среща и е счупил паравана. Няма да е лошо да се ориентира към ММА."

Славия спечели най-старото столично дерби с 2:0. Поражението предизвика високо напрежение сред феновете на Левски. Причината е, че Веласкес остави на пейката цели 8 от обичайните си титуляри. Вследствие авансът на върха беше стопен до 5 точки пред ЦСКА 1948 и до 8 пред Лудогорец, който е и с мач по-малко.

Стефанов съобщи и за счупени седалки в сектора за гости - нещо обичайно в мачовете с Левски и ЦСКА. "Левски трябва да си платят. Има над 200 счупени седалки, едно пано. Нормалните поразии след Левски и ЦСКА".


левски славия овча купел венцеслав стефанов скамейка хулио веласкес

