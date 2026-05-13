Бомба във фенклуб на Левски!

Самоделна бомба е взривила сградата на фенклуба на Левски в Монтана, съобщи BulNews, цитиран от БГНЕС.

Инцидентът е от понеделник, но от пресцентъра на МВР отрекоха, като се обосноваха с това, че взривното устройство всъщност било пиратка. Във вторник обаче се потвърди информацията, че взривът е бил от самоделна бомба.

Сигналът е подаден в понеделник на тел. 112 - за остатъци от взрив в търговски обект, собственост на монтанска фирма. Съобщено било, че малко след 9:30 часа се е чул силен тътен в сградата, намираща се в ж.к. „Младост“ в Монтана.

На мястото на местопроизшествието веднага е изпратен екип на Специализирания отряд за борба с тероризма. Те извършили оглед и установили, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство. То било монтирано на пластмасова входна врата.

Вследствие на взрива са потрошени прозорците в сградата, в която се извършва ремонт. За щастие няма пострадали хора.

По случая са иззети веществени доказателства и е назначена експертиза. В Районно управление-Монтана е образувано досъдебно производство по член 333, ал.1 от Наказателния кодекс.