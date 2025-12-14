Тервел Пулев очи в очи с бивш съперник. Думите му изненадаха!

Спортът е свирепо съперничество! Но отвъд стадиона, пистата, ринга всичко трябва да е различно.

И понякога съдбата ни среща с хора, с които отношенията могат да бъдат дори приятелски. Доказателство за това са Тервел Пулев и Роли Ламбърт.

През март 2024 г. двамата бяха съперници на ринга, а преди дни се ръкуваха и преживяха сърдечна среща в Дубай.

Тервел сподели

Тервел Пулев използва социалните мрежи, за да разкаже с подробности за преживяването.

"Чест прави на Роли Ламбърт, че беше настоятелен и успя да ме намери в Дубай, дойде и ми стисна ръката.

След повече от година и половина от нашия мач, изигран през март 2024 година, той намери желание и смисъл да се обади и да се съобрази с моя график, за да успеем да се видим.

Самият Роли призна, че е бил мач, изпълнен с "много мръсна игра" (главно от негова страна).

Също каза, че не е могъл да ми стисне ръката след мача, защото съм бил много ядосан. Отново стигам до извода, че спортът ражда приятелства за цял живот, независимо от разстоянието на континентите, културата, расата, а врагове могат да бъдат приятели впоследствие, чрез силата на спортното съревнование, честта и достойнството.

Благодаря на Роли, истински!", пише Тервел.

Мачът

През март 2024 г. на боксовата гала вечер в София, Тервел и Ламбърт изиграха изключително тежък мач.

Българинът победи със съдийско решение, но и двамата боксьори слязоха от ринга окървавени и с доста физически поражения.

Именно това бе последният мач до момента в кариерата на по-малкия брат Пулев. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Лондон през 2012 г. има 20 срещи на професионалния ринг.

Активът му е 19 победи (14 с нокаут) и 1 загуба.