Тервел Пулев очи в очи с бивш съперник. Думите му изненадаха!

Спортът е свирепо съперничество! Но отвъд стадиона, пистата, ринга всичко трябва да е различно.
И понякога съдбата ни среща с хора, с които отношенията могат да бъдат дори приятелски. Доказателство за това са Тервел Пулев и Роли Ламбърт.
През март 2024 г. двамата бяха съперници на ринга, а преди дни се ръкуваха и преживяха сърдечна среща в Дубай.
Тервел Пулев използва социалните мрежи, за да разкаже с подробности за преживяването.
"Чест прави на Роли Ламбърт, че беше настоятелен и успя да ме намери в Дубай, дойде и ми стисна ръката.
След повече от година и половина от нашия мач, изигран през март 2024 година, той намери желание и смисъл да се обади и да се съобрази с моя график, за да успеем да се видим.
Самият Роли призна, че е бил мач, изпълнен с "много мръсна игра" (главно от негова страна).
Също каза, че не е могъл да ми стисне ръката след мача, защото съм бил много ядосан. Отново стигам до извода, че спортът ражда приятелства за цял живот, независимо от разстоянието на континентите, културата, расата, а врагове могат да бъдат приятели впоследствие, чрез силата на спортното съревнование, честта и достойнството.
Благодаря на Роли, истински!", пише Тервел.
View this post on Instagram
През март 2024 г. на боксовата гала вечер в София, Тервел и Ламбърт изиграха изключително тежък мач.
Българинът победи със съдийско решение, но и двамата боксьори слязоха от ринга окървавени и с доста физически поражения.
Именно това бе последният мач до момента в кариерата на по-малкия брат Пулев. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Лондон през 2012 г. има 20 срещи на професионалния ринг.
Активът му е 19 победи (14 с нокаут) и 1 загуба.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK