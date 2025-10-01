Барселона - ПСЖ и още страхотни сблъсъци в Шампионската лига

Цели 33 гола бяха вкарани във вчерашния ден в Шампионската лига. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Марсилия и Байерн Мюнхен постигнаха убедителни победи. Челси вгорчи завръщането на Жозе Моуриньо на "Стамфорд Бридж", а Ливърпул изненадващо бе победен като гост на Глатасарай.
Какво обаче ни очаква тази вечер? Ето кои са мачовете и къде може да ги гледате?
Тези отбори никога не са се срещали преди, но Нюкасъл спечели 8 от последните си 9 европейски мача срещу белгийски съперници. Английските отбори също така са спечелили 9 от предишните си 11 гостувания в Белгия в Шампионската лига.
Унион Сен Жилоа спечели първия мач срещу ПСВ с 3:1, докато Нюкасъл допусна загуба от Барселона с 1:2. След това за "свраките" последва загуба от Арсенал след гол дълбоко в добавеното време. Също така от състава на Еди Хау ще отсъстват Тино Ливраменто и Йоан Виса, което със сигурност не са добри новини.
Дали Нюкасъл ще превъзмогне проблемите си и ще победи или Унион Сен Жилоа ще постигне успех срещу "свраките"? Отговорът тази вечер от 19:45 пряко по bTV Action или онлайн на VOYO. Студиото ни започва точно в 19:00 ч.
И днес, в първия ден на октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.
Карабах е домакин на Копенхаген с надеждата да стане първият азербайджански отбор, спечелил два поредни мача в Шампионската лига. След като премина през всички предварителни кръгове и се класира за основната фаза, Карабах изненада Бенфика, след като направи обра от 0:2. Това бе 18-ят път в историята на турнира, в който отбор успява да спечели гостува мач след два гола изоставане.
От другата страна Копенхаген ще се надява на първа победа като гост в Шампионската лига от 2016 г., когато победи Брюж с 2:0. В първия кръг "лъвовете" на два пъти повеждаха срещу Байер Леверкузен, но на два пъти допускаше изравняване. Копенхаген е спечелил 3 от последните 4 мача срещу Карабах, което наклонява везните.
Мачът може да гледате на живо от 19:45 в ефира на RING или онлайн на VOYO. Студиото ни е с начален час 19:00 ч.
История без край. Това е един от мачовете, който удобно се настани във вечерите на Шампионската лига. В общ план Барселона има една победа повече, но ПСЖ е спечелил последните си две гостувания, като и двата пъти с резултат 4:1.
Парижани могат да станат първият отбор в историята на Шампионската лига с три поредни победи като гост над каталунците. Задачата пред Луис Енрике е трудна, защото най-важните му играчи няма да вземат участие - Хвича Кварацхелия, Десире Дуе, капитанът Маркиньос и носителят на "Златната топка" Усман Дембеле.
Барселона също има проблем с контузии - Рафиня, Гави и Фермин Лопес няма да са на линия за Ханзи Флик.
Ще успее ли ПСЖ отново да спечели като гост или Барселона ще затвърди името си в тазгодишното издание на Шампионската лига? Разберете тази вечер от 22:00 пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.
Двата отбора имат история помежду си. През сезон 2021/22 Виляреал отстранява Ювентус с класическа победа като гост. Сега обаче нещата са много различни. "Жълтата подводница" загуби първия си мач в Шампионската лига с 0:1 от Тотнъм, докато Ювентус вкара 4 на Борусия Дортмунд и пак не спечели.
Дългият списък с контузени играчи в състава на Виляреал остава непроменен, докато за Юве най-важните футболисти са на линия. Кой от двата отбора ще грабне първа победа през сезона в Шампионската лига?
Срещата може да гледате на живо от 22:00 в ефира на RING или онлайн на VOYO.
Ето ги и останалите мачове от вечерта:
Байер Леверкузен - ПСВ Айндховен
Борусия Дортмунд - Атлетик Билбао
Монако - Манчестър Сити
Наполи - Спортинг Лисабон
Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live.
