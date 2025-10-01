bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Барселона - ПСЖ и още страхотни сблъсъци в Шампионската лига

Всички мачове от Турнира на богатите: кога и къде?

Барселона - ПСЖ и още страхотни сблъсъци в Шампионската лига

Цели 33 гола бяха вкарани във вчерашния ден в Шампионската лига. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Марсилия и Байерн Мюнхен постигнаха убедителни победи. Челси вгорчи завръщането на Жозе Моуриньо на "Стамфорд Бридж", а Ливърпул изненадващо бе победен като гост на Глатасарай.

Какво обаче ни очаква тази вечер? Ето кои са мачовете и къде може да ги гледате?

Унион Сен Жилоа - Нюкасъл

Тези отбори никога не са се срещали преди, но Нюкасъл спечели 8 от последните си 9 европейски мача срещу белгийски съперници. Английските отбори също така са спечелили 9 от предишните си 11 гостувания в Белгия в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Унион Сен Жилоа спечели първия мач срещу ПСВ с 3:1, докато Нюкасъл допусна загуба от Барселона с 1:2. След това за "свраките" последва загуба от Арсенал след гол дълбоко в добавеното време. Също така от състава на Еди Хау ще отсъстват Тино Ливраменто и Йоан Виса, което със сигурност не са добри новини.

Дали Нюкасъл ще превъзмогне проблемите си и ще победи или Унион Сен Жилоа ще постигне успех срещу "свраките"? Отговорът тази вечер от 19:45 пряко по bTV Action или онлайн на VOYO. Студиото ни започва точно в 19:00 ч.

И днес, в първия ден на октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

На 8000 км от Мадрид: Реал унижи дебютанта Кайрат (ВИДЕО)

Карабах - Копенхаген

Карабах е домакин на Копенхаген с надеждата да стане първият азербайджански отбор, спечелил два поредни мача в Шампионската лига. След като премина през всички предварителни кръгове и се класира за основната фаза, Карабах изненада Бенфика, след като направи обра от 0:2. Това бе 18-ят път в историята на турнира, в който отбор успява да спечели гостува мач след два гола изоставане.

Снимка: Reuters

От другата страна Копенхаген ще се надява на първа победа като гост в Шампионската лига от 2016 г., когато победи Брюж с 2:0. В първия кръг "лъвовете" на два пъти повеждаха срещу Байер Леверкузен, но на два пъти допускаше изравняване. Копенхаген е спечелил 3 от последните 4 мача срещу Карабах, което наклонява везните.

Мачът може да гледате на живо от 19:45 в ефира на RING или онлайн на VOYO. Студиото ни е с начален час 19:00 ч.

И днес, в първия ден на октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Барселона - ПСЖ

История без край. Това е един от мачовете, който удобно се настани във вечерите на Шампионската лига. В общ план Барселона има една победа повече, но ПСЖ е спечелил последните си две гостувания, като и двата пъти с резултат 4:1.

Снимка: Reuters

Парижани могат да станат първият отбор в историята на Шампионската лига с три поредни победи като гост над каталунците. Задачата пред Луис Енрике е трудна, защото най-важните му играчи няма да вземат участие - Хвича Кварацхелия, Десире Дуе, капитанът Маркиньос и носителят на "Златната топка" Усман Дембеле.

Барселона също има проблем с контузии - Рафиня, Гави и Фермин Лопес няма да са на линия за Ханзи Флик.

Ще успее ли ПСЖ отново да спечели като гост или Барселона ще затвърди името си в тазгодишното издание на Шампионската лига? Разберете тази вечер от 22:00 пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.

Снимка: Reuters

И днес, в първия ден на октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Виляреал - Ювентус

Двата отбора имат история помежду си. През сезон 2021/22 Виляреал отстранява Ювентус с класическа победа като гост. Сега обаче нещата са много различни. "Жълтата подводница" загуби първия си мач в Шампионската лига с 0:1 от Тотнъм, докато Ювентус вкара 4 на Борусия Дортмунд и пак не спечели.

Дългият списък с контузени играчи в състава на Виляреал остава непроменен, докато за Юве най-важните футболисти са на линия. Кой от двата отбора ще грабне първа победа през сезона в Шампионската лига?

Снимка: Reuters

Срещата може да гледате на живо от 22:00 в ефира на RING или онлайн на VOYO.

И днес, в първия ден на октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Ето ги и останалите мачове от вечерта:

Байер Леверкузен - ПСВ Айндховен

Борусия Дортмунд - Атлетик Билбао

Монако - Манчестър Сити

Наполи - Спортинг Лисабон

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Арсенал
срещу
Олимпиaкос
01.10.2025 22:00
Монако
срещу
Манчестър сити
01.10.2025 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 0
Наполи
Наполи
74%
Притежание на топката
26%
14
Точни удари
1
9
Неточни удари
0
124
Опасни атаки
21
3
Нарушения
4
9
Корнери
2
1
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
45 3 24 33
16
20 47 4 11
9
19
21 99 11 8
68
22 31 4 37
32
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс
80′ Оскар Боб е сменен от Ерлинг Халанд
80′ Нейтън Аке влезе на мястото на Йошко Гвардиол
Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд 72′
Били Гилмор влезе на мястото на Станислав Лоботка 72′
Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′
69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку
65′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си
60′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Родри Ернандес
56′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
Хуан Хесус влезе на мястото на Матео Политано 55′
Жълт картон за Матео Политано 52′
Матиас Оливера е сменен от Кевин Де Бройне 26′
Джовани Ди Лоренцо e изгонен с директен червен картон 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетик Билбао и Арсенал

Атлетик Билбао
Атлетик Билбао
0 : 2
Арсенал
Арсенал
39%
Притежание на топката
61%
6
Точни удари
9
5
Неточни удари
2
36
Опасни атаки
50
18
Нарушения
15
2
Корнери
2
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: San Mamés Barria

Състави

1
2 3 4 19
18 6
7 8 23
9
20 14 10
23 36 41
12 3 6 33
1
Унай Симон 1 Унай Симон
Горосабел 2 Горосабел
Дани Вивиан 3 Дани Вивиан
Айтор Паредес 4 Айтор Паредес
Адама Бойро 19 Адама Бойро
Микел Яурегизар 18 Микел Яурегизар
Микел Весга 6 Микел Весга
Алекс Беренгер 7 Алекс Беренгер
Oihan Sancet 8 Oihan Sancet
Робърт Наваро 23 Робърт Наваро
Уилямс 9 Уилямс
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе

Срещата по минути

Жълт картон за Мартин Зубименди 90+1′
Кристиан Норгаард влезе на мястото на Нони Мадуеке 90+1′
Пиеро Хинкапие Рейна влезе на мястото на Рикардо Калафиори 90+1′
Леандро Тросар отбеляза гол! 87′
85′ Жълт картон за Микел Яурегизар
Нони Мадуеке получи жълт картон 84′
81′ Нико Серано влезе на мястото на Унаи Гомес
81′ Алехандро Рего влезе на мястото на Микел Весга
Мартинели отбеляза гол! 72′
Мартинели влезе на мястото на Еберечи Езе 71′
68′ Горка Гурузета влезе на мястото на Oihan Sancet
68′ Юри Берчиче е сменен от Адама Бойро
Леандро Тросар влезе на мястото на Виктор Гьокерес 65′
61′ Унаи Гомес влезе на мястото на Робърт Наваро
Жълт картон за Деклан Райс 7′
