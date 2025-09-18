Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?
Е, по изключение като за начало на сезона, и в четвъртък има мачове от най-авторитетния клубен турнир в Европа!
И днес, на 18 септември ще има Champions TV! Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.
Днес приключва първия кръг от шампионатната фаза, а късните мачове са четири.
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
Нюкасъл - Барселона
Манчестър Сити – Наполи
Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати
Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV.
Комбинираното предаване Champions TV ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените след 22:00 ч.. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.
И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!
Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:
Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.
Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!
Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!
В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/
Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK