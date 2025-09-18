Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

Е, по изключение като за начало на сезона, и в четвъртък има мачове от най-авторитетния клубен турнир в Европа!

И днес, на 18 септември ще има Champions TV! Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Кои мачове може да гледате?

Днес приключва първия кръг от шампионатната фаза, а късните мачове са четири.

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай

Нюкасъл - Барселона

Манчестър Сити – Наполи

Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV.

Какво е Champions TV?

Комбинираното предаване Champions TV ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените след 22:00 ч.. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.

И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:

btvsport.bg

sportal.bg

maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!