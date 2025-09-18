bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Нашата платформа ще е достъпна по време на късните мачове от първия кръг на Шампионска лига

Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

Е, по изключение като за начало на сезона, и в четвъртък има мачове от най-авторитетния клубен турнир в Европа! 

И днес, на 18 септември ще има Champions TV! Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Днес приключва първия кръг от шампионатната фаза, а късните мачове са четири. 

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
Нюкасъл - Барселона
Манчестър Сити – Наполи
Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV

Извънреден четвъртък с Шампионска лига!

Какво е Champions TV?

Комбинираното предаване Champions TV ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените след 22:00 ч.. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.

Снимка: uefa.com

И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:

btvsport.bg

sportal.bg

maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Снимка: Reuters

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

