Дербитата на първия кръг - пряко и едновременно на Champions TV днес!

И този сезон в Шампионска лига емоциите са в орбита, головете са сензационни, резултатите ви свалят шапката, а отборите са в люта битка още от първия съдийски сигнал.

В първия ден на надпреварата паднаха 23 гола в 6 мача! Във втория, днес, 17 септември, ни очакват две дербита!

Късните мачове стартират в 22:00 ч., а с тях и комбинираното ни предаване Champions TV, което ще ви покаже всички най-интересни ситуации от четирите стадиона в Европа в реално време, в комбинирано предаване!

Какво може да гледате днес?

Четирите късни мача от втория ден на първия кръг на Шампионската лига са:

Байерн Мюнхен - Челси

Ливърпул - Атлетико Мадрид

ПСЖ - Аталанта

Аякс - Интер

Всички тях може да гледате едновременно на Champions TV!

Какво е Champions TV?

Комбинираното предаване Champions TV ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените след 22:00 ч.. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.

И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!

Снимка: gettyimages.com

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:

btvsport.bg

sportal.bg

maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Снимка: Getty Images

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

