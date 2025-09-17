Две дербита в Шампионска лига! Вижте къде да гледате Байерн, Челси, Ливърпул и Атлетико!

Шампионската лига се завърна със стил, предлагайки ни 23 гола в първите 6 мача в откриващия ден на турнира. Във втория, шампионът от предишния сезон ПСЖ стартира защитата на титлата си, Ливърпул се изправя срещу Атлетико Мадрид и разбира се гвоздеят на първата седмица - мегасблъсъкът Байерн Мюнхен приема Челси на "Алианц Арена".

На три от мачовете може насладите по каналите на bTV.

По RING може да гледате ранния сблъсък от между Славия Прага и дебютанта Бодьо Глимт от 19:45 ч., а веднага след него предстои зрелището Байерн Мюнхен – Челси.

bTV Action ще излъчи двубоя между Ливърпул и Атлетико Мадрид, а преди това Олимпиакос - Пафос.

Студиото ни започва в 19:00 ч.!

Всички късни двубои може да проследите на Champions TV, напълно безплатно и без никаква регистрация. На комбинираното предаване може да видите всичко най-интересно в реално време - голове, спорни ситуации, картони. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg или maxsport.live.

Вторият ден в Шампионска лига ще ни предложи шест вълнуващи срещи. Ето какво трябва да знаете за тях:

Олимпиакос – Пафос (19:45)

Гръцкият шампион Олимпиакос приема един от дебютанта в турнира тази година, първенеца на Кипър – Пафос. „Червено-белите“ са непобедени до тук през сезона, след като започнаха местното си първенство с три последователни победи, в които головата разлика е 9:0.

Снимка: bTV/Getty Images

Към редиците на основания през 2014 отбор Пафос през лятото се присъедини европейският шампион с Челси – Давид Луис. Ще успее ли легендарният защитник да помогне на "заека" в Шампионската лига да направи един достоен дебютен сезон? Гледайте пряко по bTV Action и на VOYO.BG!

Славия Прага – Бодьо Глимт (19:45)

Основен герой и във втория мач отново е новак в Турнира на богатите - Бодьо Глимт гостува на Славия Прага.

След като дебютира с четвъртфинал в Лигата на конференциите през сезон 2021/22 и с полуфинал в Лига Европа миналата година, ще успее ли Бодьо да си проправи път и към елиминационната фаза в първия си сезон в Шампионската лига? Предстои да разберем.

Снимка: bTV/Getty Images

Славия Прага се завръща в турнира след 5 години отсъствие. Последният път, когато чехите участваха в надпреварата, през сезон 2019-20, завършиха четвърти в групата си с Барселона, Интер и Борусия Дортмунд. Срещата ще ви покажем пряко по RING и на VOYO.BG!

Байерн Мюнхен – Челси (22:00)

Това не просто мач, това е едно съперничество, дълбоко вкоренено в традициите на Шампионската лига през последните години. „Алианц Арена“ е може би толкова специален за Челси, колкото е и за домакините Байерн Мюнхен.

Снимка: bTV/Getty Images

Исторически погледнато баварците имат преимуществото в това съперничество, печелейки три от петте срещи между двата отбора. Челси от своя страна триумфира, когато е най-важно. Именно на арената на предстоящия сблъсък през 2012 г., лондончани печелят своя първи трофей от Шампионската лига в луд мач, белязан с изравнително попадение в самия край на Дидие Дрогба и решителна спасена дузпа в продълженията на мача от Петър Чех.

Снимка: bTV/Getty Images

Загубата на финала идва в първият сезон на Мануел Нойер под рамката за Байерн Мюнхен, а сега той се очаква да изиграе своя мач номер 100 в кариерата си в Шампионската лига, точно срещу Челси.

Докато преди 13 години Челси се изправя като аутсайдер срещу страшилището Байерн Мюнхен, сега нещата не стоят точно така. „Сините“ влизат в двубоя като шампиони от Световното клубно първенство и Лигата на Конференциите, но отсреща застава добре познатият Хари Кейн, който взема участие в 10 попадения срещу Челси в рамките на 22 мача. Гледайте пряко по RING и VOYO.BG!

Снимка: bTV/Getty Images

Ливърпул – Атлетико Мадрид (22:00)

Друг зрелищен сблъсък от втория ден e Ливърпул срещу Атлетико Мадрид. Мач, който обаче е белязан от един тъжен спомен. Отборът, с който починалият преди само два месеца в злощастна катастрофа - Диого Жота, жъне най-големите си успехи, посреща отбора, който първи забелязва неговия талант.

Снимка: bTV/Getty Images

Мърсисайдци се намират в страхотна форма, оглавявайки класирането във Висшата лига, докато отборът на Диего Симеоне се намира на 11-а позиция с едва една победа в първите си 4 мача в Испания.

Гледайте срещата пряко по bTV Acton и VOYO.BG!

ПСЖ – Аталанта (22:00)

Европейският шампион Пари Сен Жермен започва защитата на титлата си срещу корав съперник - завършилия трети в Серия "А" Аталанта. Единствената среща между двата отбора в Шампионската лига е през 2020 на четвъртфиналите, когато парижани продължават към последните четири на турнира.

Снимка: bTV/Getty Images

Аталанта влизат в сблъсъка като тотален аутсайдер, но никой не може да се сигурен колко сериозно ПСЖ ще подходи към първите си мачове от турнира, имайки предвид, че миналия сезон бе на косъм да отпадне още преди елиминационната фаза.

Гледайте мача пряко на платформата ни VOYO.BG!

Аякс – Интер (22:00)

Вторият ден приключва с двубой между 4-кратния носител на трофея Аякс и 3-кратния шампион Интер. След като през миналия сезон „нерадзурите“ дълго време бяха сред основните фаворити за спечелване на Шампионската лига и се бореха за требъл, в крайна сметка завършиха кампанията без нито един трофей.

Снимка: bTV/Getty Images

Същото направи и Аякс, след като се размина на 1 точка от шампионската титла в Нидерландия, която отиде при ПСВ, и отпадна още на осминафиналите за Купата на страната. Аякс и Интер са се срещали два пъти в Шампионската лига, а отборът от Амстердам няма победа (една загуба и едно равенство).

Мачът ще бъде достъпен пряко на платформата VOYO.BG!

Изживейте приключението Шампионска лига с Chamрions TV!

Революционното ни излъчване ви дава възможност да следите четирите късни мача едновременно и пряко! Всички ситуации, голове, спорни моменти, картони на 4 стадиона и то по едно и също време, може да проследите, ако влезете на btvsport.bg, sportal.bg или maxsport.live.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Байерн Мюнхен срещу Челси 17.09.2025 22:00