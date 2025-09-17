Искри, червен картон и без победител между кипърци и гърци

Кипърския първенец и гръцкия шампион не успяха да излъчат победител. В първия си мач в Шампионска лига Пафос удържа нулевото равенството, след като още в 26‘ минута остана с човек по-малко.

Пафос дебютира в Турнира на богатите с точка, в едва втората си кампания в евротурнирите.

Първа част

В 70% от времето, топката бе в притежание на Олимпиакос, но отборът от Пирея така и не успя да създаде сто процентов шанс. По-голямата част от първото полувреме играта бе в половината на Пафос и напрежение имаше. То достигна своя пик, когато в 25‘ Бруно получи втори жълт картон за грубо влизане — нарушение, което спокойно можеше да бъде директен червен. Така десния краен защитник остави отбора си с човек по-малко в дебюта му в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Ситуацията за гостите от Кипър се усложни, след като привлеченият през лятото като свободен трансфер европейският шампион с Челси Давид Луиз излезе принудително 10 минути след червения картон.

Втора част

Второто полувреме продължи под обсадата на гръцкия шампион, но този път положения не липсваха. Олимпиакос обаче не успя да зарадва феновете си с попадение и двата отбора поделиха точките.

Снимка: Reuters

Олимпиакос отправи 15 удара към вратата на гостите за вторите 45‘, но само 3 от тях бяха точни. Основен виновник за равенството бе вратарят на Пафос - Неофитос Михаил, който през втората част направи 3 важни намеси, оставяйки отбора си в мача.

Въпреки, че вкара 9 гола в първите си три мача в местната лига, Олимпиакос не успя да отбележи във вратата на Пафос.

Снимка: Reuters

