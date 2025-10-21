Ламин Ямал с нов рекорд!? (ВИДЕО)

Ламин Ямал може да подобри нов рекорд, ако играе в домакинството на Барселона на Олимпиакос в третия кръг на Шампионската лига тази вечер. Испанският вундеркинд може да се превърне в най-младия играч в историята на турнира, записал 25 мача. От другата страна - гръцкият първенец ще се опита да сложи край на прокобата си срещу испански отбори.

С победата си през уикенда срещу Жирона, Барселона успя да се съвземе от двете си поредни загуби, една от които в предния кръг на Шампионската лига от ПСЖ (1:2). Парижани, заедно с бившия мениджър на Барса - Луис Енрике, смълчаха олимпийския стадион в Барселона с драматичен гол на Гонсало Рамош в последната минута.

Испанска прокоба за тима от Пирея

Каталунците този път посрещат гръцкия шампион Олимпиакос, срещу който нямат загуба в двете си срещи до момента (1 победа и 1 равен). Исторически погледнато в 14 мача срещу гръцки съперници, Барса губи в едва два от случаите (14 победи и 2 равенства).

Първенецът на Гърция също така няма победа в последните си 16 мача срещу испански отбори, като взима точка само два пъти – именно срещу Барселона (0:0) през 2017 г. и срещу Реал Бетис през 2019-а.

Ламин Ямал

Звездата на Барселона Ламин Ямал (18 години и 100 дни) може да се превърне в най-младия футболист в историята на Шампионската лига. Ако играе срещу Олимпиакос, младокът ще подобри рекорда на Уорън Заир-Емери, който записа 25 двубоя на 19 години и 32 дни.

Очаква ли ни голова фиеста?

Когато Барселона играе, никога не е скучно. В 10 от последните 11 мача на каталунците без изключение се отбелязват над 2,5 гола. „Блаугранас“ са вкарали повече от две попадения в 12 от предходните си 13 срещи в Шампионска лига.

Ето и всички мачове за вечерта:

