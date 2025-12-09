Може ли Ливърпул да победи Интер без Мохамед Салах? (АНКЕТА)

Интер срещу Ливърпул - съперничество, което датира още от 60-те години на миналия век. Мач, който приковава погледите на всички фенове. Мач с огромно значение и за двата отбора.

Историята помни

Първата срещу между Интер и Ливърпул е на полуфиналите в КЕШ през сезон 1964/65. В първия мач мърсисайдци печелят с 3:1, но в Италия са разбити с 3:0. Впоследствие "нерадзурите" триумфират за втора поредна година в турнира.

Снимка: uefa.com

Това е и единственият път, когато грандът от Милано отстранява Ливърпул. Следващите мачове са през новия век. Първо, през сезон 2007/08, когато на осминафиналите "червените" побеждават с 2:0 на "Анфийлд" и 1:0 на "Сан Сиро", като и в двете срещи футболист на Интер си изкарва червен картон.

Най-скорошният сблъсък е отпреди 3 години, когато отново мърсисайдци продължават напред. Тогава те стигат до финал, който злощастно губят от Реал Мадрид с 0:1, въпреки че имат инициативата през цялото време.

Снимка: Reuters

В днешно време

Сега обаче нещата стоят доста различно. Ситуацията в Ливърпул изглежда напрегната, като Арне Слот остави Мохамед Салах извън групата за мача, след като египтянинът не бе доволен от решението на нидерландския мениджър да го остави на скамейката в 3 поредни мача.

Федерико Киеза също няма да пътува до Милано. Официалната версия е, че италианецът е получил контузия, но според слухове става дума за противоречия с Арне Слот заради Салах. Другият голям отсъстващ е Коди Гакпо по същата причина.

Снимка: Reuters

В Интер подобни проблеми няма, но изненадващо загуби последния мач в Шампионската лига от Атлетико Мадрид в последните секунди. "Нерадзурите" се намират на втора позиция в Серия А и ще се опитат да не повтарят миналогодишния сезон, когато в рамките на една седмица загубиха и титлата в първенството, и финала в Турнира на богатите.

Ливърпул, от друга страна, е далеч от това да повтори предходната кампания, когато спечели Висшата лига. Мърсисайдци изпитват сериозни затруднения и при още няколко негативни резултата е напълно възможно Арне Слот да си търси нов отбор.

Снимка: Reuters

Сега обаче мислите на нидерландеца са насочени към "Сан Сиро". Ще успее ли Ливърпул да победи без голямата си звезда Мохамед Салах?

Снимка: Reuters

