Може ли Ливърпул да победи Интер без Мохамед Салах? (АНКЕТА)

Интер срещу Ливърпул - съперничество, което датира още от 60-те години на миналия век. Мач, който приковава погледите на всички фенове. Мач с огромно значение и за двата отбора.
Първата срещу между Интер и Ливърпул е на полуфиналите в КЕШ през сезон 1964/65. В първия мач мърсисайдци печелят с 3:1, но в Италия са разбити с 3:0. Впоследствие "нерадзурите" триумфират за втора поредна година в турнира.
Това е и единственият път, когато грандът от Милано отстранява Ливърпул. Следващите мачове са през новия век. Първо, през сезон 2007/08, когато на осминафиналите "червените" побеждават с 2:0 на "Анфийлд" и 1:0 на "Сан Сиро", като и в двете срещи футболист на Интер си изкарва червен картон.
Най-скорошният сблъсък е отпреди 3 години, когато отново мърсисайдци продължават напред. Тогава те стигат до финал, който злощастно губят от Реал Мадрид с 0:1, въпреки че имат инициативата през цялото време.
Сега обаче нещата стоят доста различно. Ситуацията в Ливърпул изглежда напрегната, като Арне Слот остави Мохамед Салах извън групата за мача, след като египтянинът не бе доволен от решението на нидерландския мениджър да го остави на скамейката в 3 поредни мача.
Федерико Киеза също няма да пътува до Милано. Официалната версия е, че италианецът е получил контузия, но според слухове става дума за противоречия с Арне Слот заради Салах. Другият голям отсъстващ е Коди Гакпо по същата причина.
В Интер подобни проблеми няма, но изненадващо загуби последния мач в Шампионската лига от Атлетико Мадрид в последните секунди. "Нерадзурите" се намират на втора позиция в Серия А и ще се опитат да не повтарят миналогодишния сезон, когато в рамките на една седмица загубиха и титлата в първенството, и финала в Турнира на богатите.
Ливърпул, от друга страна, е далеч от това да повтори предходната кампания, когато спечели Висшата лига. Мърсисайдци изпитват сериозни затруднения и при още няколко негативни резултата е напълно възможно Арне Слот да си търси нов отбор.
Сега обаче мислите на нидерландеца са насочени към "Сан Сиро". Ще успее ли Ливърпул да победи без голямата си звезда Мохамед Салах?
