bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)

Автогол донесе първа победа на Тотнъм в Шампионската лига от 2 години

Тотнъм, след 2-годишно чакане, се завърна в Шампионска лига с трудна победа с минималното 1:0 над Виляреал. Вратарят на испанците Луис Жуниор се превърна в големия грешник, след като си отбеляза злощастен автогол през първото полувреме.

Това бе едва трета победа за Тотнъм над испански съперник в последните 15 двубоя, като „шпорите“ удължават поредицата си от мачове без загуба в турнирите на УЕФА на 21.

Първо полувреме

Мачът започна апокалиптично за гостите от Испания. Още в 4-ата минута, след наглед безобидно центриране на Лукас Бергвал в наказателното поле, вратарят на Виляреал Луиз Жуниор допусна груба грешка, оставяйки топката да му се изплъзне и да влезе във вратата.

Домакините от Северен Лондон диктуваха събитията на терена и след това. „Шпорите“ имаха контрола над топката в 65% от първите 45‘, като отправиха 7 удара към вратата на Виляреал и предизвикаха 2 добри спасявания на Жуниор.

Гостите от „Земята на слънцето“ бяха беззъби в атака, като завършиха първата част без да отправят нито един точен удар.

Втора част

Шпорите“ изпуснаха още няколко добри положения през втората част. Това обаче не им попречи да запишат първа победа в Шампионска лига от 2023 г.

Възпитаниците на Томас Франк продължават силния си старт, записвайки четвърта победа от пет мача от началото на сезона. За датския специалист това бе дебют в основната фаза на турнира.

Това е десета загуба в последните 21 мача на Виляреал срещу отбори от Острова (2 победи и 9 равенства).

Champions TV ще ви направи съпричастни към всички късни мачове в основната фаза на Шампионската лига в сряда, както и в четвъртък. На комбинираното предаване може да проследите всичко най-интересно в реално време напълно безплатно и без регистрация! Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg или maxsport.live.

ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Марсилия и останалите късни мачове в Шампионска лига

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Виляреал

Тотнъм
Тотнъм
1 : 0
Виляреал
Виляреал
58%
Притежание на топката
42%
4
Точни удари
4
5
Неточни удари
6
37
Опасни атаки
27
14
Нарушения
13
3
Корнери
3
1
Засади
1
4-3-3
Формация
4-4-2
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 37 24
15 30 29
20 9 7
22 9
19 14 18 17
15 8 12 23
1
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Кудус Мохамед 20 Кудус Мохамед
Ричарлисън 9 Ричарлисън
Хави Симонс 7 Хави Симонс
Луис Лусио Рейс Джуниор 1 Луис Лусио Рейс Джуниор
Сантяго Муриньо 15 Сантяго Муриньо
Хуан Фойт 8 Хуан Фойт
Ренато де Палма Веага 12 Ренато де Палма Веага
Серги Кардона 23 Серги Кардона
Никола Пепе 19 Никола Пепе
Санти Комесана 14 Санти Комесана
Папе Аласан Гуейе 18 Папе Аласан Гуейе
Таджон Бюканън 17 Таджон Бюканън
Айозе Перес 22 Айозе Перес
Жорж Микаутадзе 9 Жорж Микаутадзе
Тагове:

шампионска лига тотнъм виляреал жълтата подводница шпорите първи кръг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)
Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец

Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец
Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига (ВИДЕО)

Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига (ВИДЕО)
Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)

Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)

Последни новини

Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец

Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец
Реал обърна Марсилия, вече е №1 по дузпи в Шампионска лига (ВИДЕО)

Реал обърна Марсилия, вече е №1 по дузпи в Шампионска лига (ВИДЕО)
Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)
Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)

Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV