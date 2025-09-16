„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)

Тотнъм, след 2-годишно чакане, се завърна в Шампионска лига с трудна победа с минималното 1:0 над Виляреал. Вратарят на испанците Луис Жуниор се превърна в големия грешник, след като си отбеляза злощастен автогол през първото полувреме.
Това бе едва трета победа за Тотнъм над испански съперник в последните 15 двубоя, като „шпорите“ удължават поредицата си от мачове без загуба в турнирите на УЕФА на 21.
Мачът започна апокалиптично за гостите от Испания. Още в 4-ата минута, след наглед безобидно центриране на Лукас Бергвал в наказателното поле, вратарят на Виляреал Луиз Жуниор допусна груба грешка, оставяйки топката да му се изплъзне и да влезе във вратата.
Домакините от Северен Лондон диктуваха събитията на терена и след това. „Шпорите“ имаха контрола над топката в 65% от първите 45‘, като отправиха 7 удара към вратата на Виляреал и предизвикаха 2 добри спасявания на Жуниор.
Гостите от „Земята на слънцето“ бяха беззъби в атака, като завършиха първата част без да отправят нито един точен удар.
„Шпорите“ изпуснаха още няколко добри положения през втората част. Това обаче не им попречи да запишат първа победа в Шампионска лига от 2023 г.
Възпитаниците на Томас Франк продължават силния си старт, записвайки четвърта победа от пет мача от началото на сезона. За датския специалист това бе дебют в основната фаза на турнира.
Това е десета загуба в последните 21 мача на Виляреал срещу отбори от Острова (2 победи и 9 равенства).
