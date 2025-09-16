„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)

Тотнъм, след 2-годишно чакане, се завърна в Шампионска лига с трудна победа с минималното 1:0 над Виляреал. Вратарят на испанците Луис Жуниор се превърна в големия грешник, след като си отбеляза злощастен автогол през първото полувреме.

Това бе едва трета победа за Тотнъм над испански съперник в последните 15 двубоя, като „шпорите“ удължават поредицата си от мачове без загуба в турнирите на УЕФА на 21.

Първо полувреме

Мачът започна апокалиптично за гостите от Испания. Още в 4-ата минута, след наглед безобидно центриране на Лукас Бергвал в наказателното поле, вратарят на Виляреал Луиз Жуниор допусна груба грешка, оставяйки топката да му се изплъзне и да влезе във вратата.

Домакините от Северен Лондон диктуваха събитията на терена и след това. „Шпорите“ имаха контрола над топката в 65% от първите 45‘, като отправиха 7 удара към вратата на Виляреал и предизвикаха 2 добри спасявания на Жуниор.

Гостите от „Земята на слънцето“ бяха беззъби в атака, като завършиха първата част без да отправят нито един точен удар.

Втора част

„Шпорите“ изпуснаха още няколко добри положения през втората част. Това обаче не им попречи да запишат първа победа в Шампионска лига от 2023 г.

Възпитаниците на Томас Франк продължават силния си старт, записвайки четвърта победа от пет мача от началото на сезона. За датския специалист това бе дебют в основната фаза на турнира.

Това е десета загуба в последните 21 мача на Виляреал срещу отбори от Острова (2 победи и 9 равенства).

