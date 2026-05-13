1200 души се включват в благотворително бягане за онкоболни (ВИДЕО)

Мария Гроздева, Тервел Замфиров и Лора Христова също са част от каузата

Втора година, с двойно повече участници и спортен празник с кауза – така се очаква да премине благотворителното бягане в събота, организирано от УАСГ. Каузата - подкрепа за онкоболни студенти.

„Това, че тази година участниците са двойно повече (около 1200 души), за мен означава едно – че начинът, по който провеждаме събитията, мобилизира младите хора и ги мотивира да се включват.

Не само заради това, че и миналата година, и тази ще направим хубав спортен празник в Деня на спорта, а и защото социалната кауза ги обединява и дава допълнителен смисъл на събитието“, каза пред bTV ректорът на университета Гичка Кутова.

 
 
 
Стартът е в събота от 9 ч. на булевардите "Христо Смирненски" и "Евлоги и Христо Георгиеви". Ясни са и дистанциите – 2, 5 и 10 км. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания, като таксата е символична и отива за благотворителност.

Крайният срок за регистрация е в 12 ч. в четвъртък. bTV е медиен партньор на събитието.

Тази година посланици са Мария Гроздева, Тервел Замфиров, Лора Христова и Цанко Цанков, които ще видим по трасето.

„Тези хора, в момента в който бяха поканени, се включиха с голяма готовност да бъдат посланици на събитието“, добави тя.

„Мисля, че и тяхното присъствие ще допринесе. Хубаво е, че такива млади звезди на българския спорт подкрепят инициативата и са до нас“, допълни Лъчезар Коцев, ръководител на направление „Спорт“ към университета.

Студенти от цялата страна се обединяват около благотворителната кауза. Тази година всички средства ще бъдат дарени на студенти, които се борят с онкологични заболявания.

„Всяка година се стараем да имаме нова кауза, за която се борим. Мисля, че има защо да продължим занапред, и това е обещанието на ректорското ръководство – докато ни подкрепят, да се провежда този маратон“, разказа Коцев.

Сред бягащите ще бъде и ректорът на университета – архитект Гичка Кутова, която отправи послание към студентите, борещи се с заболяването:

„Мили млади хора, ние сме до вас и сме с вас, и сме готови винаги да ви помагаме. Дерзайте! Имайте кураж, че ще се справите. С общите усилия и положителната енергия на всички млади хора в страната вие ще преминете през този път и ще завършите образованието, което сте започнали.“

