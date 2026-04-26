България завърши европейското първенство по борба в Тирана с общо шест медала, като последният дойде от Ахмед Батаев – сребро в кат. до 92 кг свободен стил.

Във финала Батаев отстъпи на Али Цокаев с 3:5 след изключително напрегната и тактически тежка схватка.

Българският национал започна уверено финала и първи взе инициативата. Той успя да избута съперника извън тепиха и да вземе точка, но веднага след това последва предупреждение за пасивност. Това се оказа ключов момент – към наказанието бе добавена още една точка за Цокаев и резултатът се обърна до 2:1 в полза на азера.

След това Цокаев натрупа още две точки и изгради преднина, която принуди Батаев да търси задължителна атака в последната минута.

Българинът не се отказа – успя да върне две точки и да свали разликата само до една. В последните секунди обаче не успя да организира решителна атака, а времето изтече в полза на съперника.

Преди финала Батаев направи един от най-силните си мачове в турнира. На полуфиналите той елиминира световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов в драматична схватка, решена буквално в последната секунда с две решаващи точки за крайното 3:2.

Така той стигна до битка за европейската титла и донесе второ сребро за България от шампионата.

В крайното класиране националният отбор завършва с шест отличия – злато за Кирил Милов в кат. до 97 кг класически стил, сребърни медали за Батаев и Семен Новиков, както и бронзflr на Биляна Дудова, Стефан Григоров (55) при класиците и в свободния стил - на Ахмед Магамаев (97).

За Али Цокаев това е първа европейска титла при мъжете, след като в предишни години има злато до 23 години и бронз от 2025-а.