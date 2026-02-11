bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Български лъвици на старта: Гордостта ни в биатлона!

Милена Тодорова и компания влизат в битката на 15 км

Български лъвици на старта: Гордостта ни в биатлона!

Четири българки излизат на огневата линия в петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина!

Днес, точно в 15:15 ч., стартира индивидуалният старт на 15 км от програмата на женския биатлон.

Жребий

Честта да защитават трибагреника сред световния елит ще имат Валентина Димитрова, която ще тръгне със стартов №2. Лора Христова ще се впусне в битката с №23.

Пряко в ефир: Медалист от игрите призна изневяра (ВИДЕО)

Най-силната ни биатлонистка Милена Тодорова ще стреля за България с №33, а Мария Здравкова ще затвори българското участие със стартов №73.

Общо 91 състезателки ще застанат на старта днес.

България е на 19-то място по медали след бронзът на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Най-добрият ни биатлонист шокира феновете
 
Тагове:

България биатлон медали Зимни олимпийски игри милена тодорова лора христова тервел замфиров миланокортина 2026 15 километра индивидуална надпревара

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
МОК забрани каска с лицата на загинали украински спортисти

МОК забрани каска с лицата на загинали украински спортисти
Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка

Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка
ЦСКА елиминира с лекота ЦСКА 1948 от Купата

ЦСКА елиминира с лекота ЦСКА 1948 от Купата

Последни новини

Арестуваха бивш директор на ЦСКА!

Арестуваха бивш директор на ЦСКА!

МОК забрани каска с лицата на загинали украински спортисти

МОК забрани каска с лицата на загинали украински спортисти
Григор Димитров отпадна още на старта в Далас (ВИДЕО)

Григор Димитров отпадна още на старта в Далас (ВИДЕО)
Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка

Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV