Български лъвици на старта: Гордостта ни в биатлона!

Четири българки излизат на огневата линия в петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина!

Днес, точно в 15:15 ч., стартира индивидуалният старт на 15 км от програмата на женския биатлон.

Жребий

Честта да защитават трибагреника сред световния елит ще имат Валентина Димитрова, която ще тръгне със стартов №2. Лора Христова ще се впусне в битката с №23.

Най-силната ни биатлонистка Милена Тодорова ще стреля за България с №33, а Мария Здравкова ще затвори българското участие със стартов №73.

Общо 91 състезателки ще застанат на старта днес.

България е на 19-то място по медали след бронзът на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда.