Боксьорът Николай Дишков: Не гледам мачовете на противниците, защото стават по-добри

Няколко дни остават до зрелищната гала ЕLITBET Max Fight 64, която ще предложи 11 атрактивни срещи в ММА, бокс, К1 и муай тай!

Събитието е на 4 април, събота, и ще може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч.

Сред най-чаканите мачове е този на боксьорите Николай Дишков и опитния грък Константинос Петропулос.

"Не съм притеснен. Успях да се събера. Не гледам мачовете, защото колкото повече ги гледам, толкова по-добър става противникът. Оставям тази задача на треньора ми - да гледа мачовете, да анализира и да изготви стратегия", каза Дишков пред bTV.

Той никога не се е качвал на ринга, за да играе по точки. Дишков е четирикратен шампион на България, има 5 победи за 5 мача, технически нокаут в 1-ви рунд на последното му участие и винаги търси приключването.

Срещу него идва Константинос Петропулос - изключително опитен боксьор с 10 национални титли на Гърция, нито една загуба на профи ринга. Той е човек, прекарал три години в Пловдив, познаващ България отвътре.

Победителят ще научите първи, ако гледате ЕLITBET Max Fight 64!

Бойната гала ще се състои на 4 април в Спортен комплекс "Раковски".

Кулминацията на вечерта ще бъде един от най-очакваните сблъсъци в българския ММА - Калоян Колев срещу Камен Георгиев.