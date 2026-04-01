bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
Други

Боксьорът Николай Дишков: Не гледам мачовете на противниците, защото стават по-добри

Той ще се изправи срещу опитен грък на ЕLITBET Max Fight 64

Няколко дни остават до зрелищната гала ЕLITBET Max Fight 64, която ще предложи 11 атрактивни срещи в ММА, бокс, К1 и муай тай!

Събитието е на 4 април, събота, и ще може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч.

Сред най-чаканите мачове е този на боксьорите Николай Дишков и опитния грък Константинос Петропулос.

Целите

"Не съм притеснен. Успях да се събера. Не гледам мачовете, защото колкото повече ги гледам, толкова по-добър става противникът. Оставям тази задача на треньора ми - да гледа мачовете, да анализира и да изготви стратегия", каза Дишков пред bTV.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Nikolay Dishkov (@just_dishkov)

Той никога не се е качвал на ринга, за да играе по точки. Дишков е четирикратен шампион на България, има 5 победи за 5 мача, технически нокаут в 1-ви рунд на последното му участие и винаги търси приключването. 

Срещу него идва Константинос Петропулос - изключително опитен боксьор с 10 национални титли на Гърция, нито една загуба на профи ринга. Той е човек, прекарал три години в Пловдив, познаващ България отвътре. 

Къде и кога?

Бойната гала ще се състои на 4 април в Спортен комплекс "Раковски". 

Може да я гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 19:30 ч.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Кулминацията на вечерта ще бъде един от най-очакваните сблъсъци в българския ММА - Калоян Колев срещу Камен Георгиев.

Войната продължава: Колев срещу Георгиев в ефира на bTV Media Group
 
Тагове:

Николай Дишков Константинос Петропулос ЕLITBET Max Fight 64

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV