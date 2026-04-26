Христо Христов също вече е у дома, след като спечели бронз в двубоя от Евро 2026 по вдигане на тежести в Батуми и още два медала в отделните движения — силно постижение, но не и достатъчно за самия него.

Щангистът в категория до 110 кг не скри разочарованието си: изпуснал е тежести, които „е минавал хиляди пъти“, и е пропуснал златото със собствени грешки.

"На световното ще съм друг"

„Променихме всичко в подготовката. Най-важното — върнах се. Доказах го. Това е най-доброто ми състезание досега, но само на втори опити. Третите не вдигнах. В изхвърлянето имаше дребен проблем със заявките, но в тласкането вината е изцяло моя“, заяви той.

Снимка: БГНЕС

„Наполовина съм доволен. Формата е тук — дори по-добра от Токио. Но знаех, че мога да стана първи. 225 кг беше за титлата. Изтървах го. Никой не ме победи — победих се сам.“

Христов благодари на семейството си, но гледа напред без колебание:

„Семейството ми е основната причина да се върна в спорта. Всички ме подкрепят и това ме храни. Все по-добре ще стават резултатите ми. След два дни започваме отново. Резултатите ще растат. А на съперниците — да са по-корави. Защото аз ще бъда много по-корав.“