24 часа остават до старта на едно от най-очакваните състезания за България на световното първенство по лека атлетика - финалът в скока на дължина, с участието на Божидар Саръбоюков.

„Наистина ни остава съвсем малко време. Направихме последната тренировка, тонизация преди състезанието. След това предстои почивка и с нетърпение очакваме утрешния ден“, заяви треньорът на таланта ни Димитър Карамфилов.

По думите му условията на място са отлични и предпоставките за силни резултати са налице. Секторът е подготвен на високо ниво, а организацията също отговаря на очакванията.

„Пистата наистина е много бърза, секторът е хубав, съдиите са на ниво. Очаквам силни резултати от всички състезатели, най-вече от Божидар“, допълни специалистът пред камерата на bTV.

Конкуренцията в дисциплината е изключително сериозна, а разликите в резултатите между водещите състезатели са минимални. Именно затова психологическата подготовка ще бъде ключов фактор в навечерието на старта.

„В този момент най-важното е да бъде спокоен, да не се разконцентрира и с увереност да очаква утрешния ден“, подчерта наставникът.

Саръбоюков влиза в битката за медалите като лидер в световната ранглиста за сезона с резултат от 8.45 метра.

Финалът в скока на дължина за мъже е в неделя, 22 март, малко след 20:00 часа.