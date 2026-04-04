ELITBET Max Fight 64: 11 топ срещи в четири стила, пряко на bTV Action и VOYO.BG днес!

Третият мач между Калоян Колев и Камен Георгиев е голямото събитие на вечерта

Часове остават до едно от най-чаканите събития в бойните спортове у нас!

Днес, 4 април, е денят на ELITBET Max Fight 64!

Бойната гала вечер обещава много тежки сблъсъци, като 11-е срещи ще бъдат в 4 стила - ММА, бокс, К1 и муай тай. Започваме в 17:30 ч. пряко на платформата VOYO.BG, а в 19:30 ч. ще може да гледате кулминацията на вечерта и на bTV Action!

Голямата битка

Топ събитието на вечерта ще е третият мач между Калоян Колев и Камен Георгиев.

Първата среща бе спечелена от Колев с единодушно съдийско решение, след като той наложи доминация на земя и контролираше темпото с множество тейкдауни.

Реваншът не закъсня – и донесе още повече напрежение. През 2019 г. в Благоевград вторият двубой завърши изненадващо с равенство – резултат, който и до днес остава спорен.

След последния гонг и двамата бойци изразиха категорично несъгласие с решението на съдиите, като всеки настояваше, че именно той е истинският победител.

И още

Ще видим на ринга отново и Тервел Пулев, но не като боксьор, а като... треньор.  Той ще бъде в ъгъла на Тома Великов

Боксьорът Николай Дишков се изправя срещу опитния грък Константинос Петропулос.

На ринга ще видим още Марио Вергиев – Гладиатора и най-титулувания аматьор Кристиян Димитров.

Интересно е присъствието на... истински професор! Иван Ангелов преподава по икономика в Стопанската академия в Свищов, но днес ще го видим в съвършено различна светлина! 

Не пропускайте ELITBET Max Fight 64 - пряко от 17:30 ч. на платформата VOYO.BG и от 19:30 ч. и в телевизионния ефир на bTV Action!

 
Тагове:

maxfight калоян колев Камен Георгиев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

