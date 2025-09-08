Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Ясен е опонентът на Стоян Копривленски за първата от трите срещи от финалния турнир K-1 World Max в Япония на 15 ноември. Броени часове след победата над Денис Цапу в Токио, жребият отреди българската звезда и настоящ шампион на турнира да избира срещу кого да се качи на ринга в началото на вечерта.

И този път българинът не изневери на себе си, заставайки до Минору Кимура - бразилец с японски паспорт, срещу когото ще се изправи пред... японска публика.

51 мача. 37 победи. 11 загуби. 2 равенства

Допинг скандал през 2024 г., когато победата му с нокаут срещу легендата Буакау Банчамек е отменена заради употреба на забранени вещества.

Визитката на му е толкова пъстра, колкото и арсеналът от удари. Снощи Кимура, с прякор “Филип” нокаутира зрелищно американеца Мейсън Стродман, който пък бе сред осемте финалисти за титлата на K-1 World Max преди година.

И така, разпределението на първите мачове би оставило евентуалния, но и дългоочакван сблъсък между настоящия шампион на турнира в категория до 70 кг Стоян Копривленски и шампиона на категорията до 70 кг на К-1, китаеца Оян Фенг, не преди финалната битка за трофея на 15 ноември.

