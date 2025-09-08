bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Шоуто на 15 ноември е гарантирано

Ясен е опонентът на Стоян Копривленски за първата от трите срещи от финалния турнир K-1 World Max в Япония на 15 ноември. Броени часове след победата над Денис Цапу в Токио, жребият отреди българската звезда и настоящ шампион на турнира да избира срещу кого да се качи на ринга в началото на вечерта.

И този път българинът не изневери на себе си, заставайки до Минору Кимура - бразилец с японски паспорт, срещу когото ще се изправи пред... японска публика.

51 мача. 37 победи. 11 загуби. 2 равенства

Допинг скандал през 2024 г., когато победата му с нокаут срещу легендата Буакау Банчамек е отменена заради употреба на забранени вещества.

 

Българският император, покорил сърцата на японците (ВИДЕО)

Визитката на му е толкова пъстра, колкото и арсеналът от удари. Снощи Кимура, с прякор “Филип” нокаутира зрелищно американеца Мейсън Стродман, който пък бе сред осемте финалисти за титлата на K-1 World Max преди година.

И така, разпределението на първите мачове би оставило евентуалния, но и дългоочакван сблъсък между настоящия шампион на турнира в категория до 70 кг Стоян Копривленски и шампиона на категорията до 70 кг на К-1, китаеца Оян Фенг, не преди финалната битка за трофея на 15 ноември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Тагове:

токио допинг победа шампион стоян копривленски Буакау Банчамек К1 Денис Цапу мач за титла Оян Фенг Минору Кимура World Max

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Илиан Илиев пред bTV: Всеки се упражнява върху нас и това дразни! (ВИДЕО)

Илиан Илиев пред bTV: Всеки се упражнява върху нас и това дразни! (ВИДЕО)
И Грузия мина лесно през

И Грузия мина лесно през "лъвовете"
Алкарас детронира Синер на US Open и отново е №1 в света

Алкарас детронира Синер на US Open и отново е №1 в света
Испания писа шестица на Турция като гост

Испания писа шестица на Турция като гост

Последни новини

Евладия Славчева - пламъкът, който не угасна (ВИДЕО)

Евладия Славчева - пламъкът, който не угасна (ВИДЕО)
Лидер, психолог, учител, философ... Веласко е много повече от треньор

Лидер, психолог, учител, философ... Веласко е много повече от треньор
Величието на Карлос Алкарас в цифри

Величието на Карлос Алкарас в цифри
Илиан Илиев пред bTV: Всеки се упражнява върху нас и това дразни! (ВИДЕО)

Илиан Илиев пред bTV: Всеки се упражнява върху нас и това дразни! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV