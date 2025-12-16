Формула 1 в шок: Хамилтън се оттегля!

Никой няма да може да се свърже с мен, предупреди той след сезона на кошмарите

За човек, свикнал да доминира, да завърши сезона с празни ръце, е почти болезнено. Люис Хамилтън преживя най-тежката година в бляскавата си кариера във Формула 1.

Сезонът, който трябваше да бъде триумфален, се превърна в кошмар, оцветен в червено: нито една победа в Гран при, нито един подиум, и единствено слабото утешение от спринта в Китай.

Първата му година във Ферари се оказа най-слабото му представяне. Никога досега той не е бил просто наблюдател в свят, който сам е създал и властвал над него години наред.

Предупреждение

Веднага след финала на Гран при на Абу Даби, последния кръг от световния шампионат, седемкратният шампион изчезна. Но преди това предупреди всички:

„В момента просто искам да се изключа от интернет, да не говоря с никого. Никой няма да може да се свърже с мен тази зима. Няма да нося телефона си със себе си. Искам да се съсредоточа върху почивката си, телефонът ми ще се озове в кошчето. Нямам търпение да се махна от всичко това.“

Думи, които звучат като предизвикателство... към всички.

Люис Хамилтън държи на обещанията си. След като прожекторите на Формула 1 угаснаха, британецът буквално изчезна. Няма го в социалните мрежи и, което е най-важното, не е направил нито едно изявление. Тази оглушителна тишина предизвиква бурни дискусии.

Някои дори твърдят, че обмисля окончателно оттегляне. Но дали истинският Люис ще се предаде? („Всяка седмица фотосесии и всичко останало. Нямам търпение за деня, в който вече няма да се налага да правя всичко това“, казва в интервю преди време седемкратният световен шампион).

На практика — това е невъзможно. Люис Хамилтън е ранен лъв. След толкова негативен сезон той гори от желание да се качи отново в червеното Ферари и да докаже, че не е приключил, както мнозина твърдят.

Но за да застане на стартовата линия в най-добрата си форма, трябва да презареди батериите и да изчисти главата си от негативите. Човек, спечелил седем световни титли, не се отказва. Той ще се върне — и когато го направи, Ферари трябва да му осигури конкурентна кола.

