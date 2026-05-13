Да искаш да носиш името на своя дядо

Георги Мърков ни предаде още един урок от книгата наречена "Живот"

“Георги Мърков е европейски шампион за кадети“. Новина, която те удря право в сърцето, което започва да бие толкова учестено, че е нужно да спреш за миг, да поемеш дълбоко въздух и да преосмислиш написаното.

Едва ли има човек, който не е чувал за Георги Мърков. Един от най-великите ни борци, но успехите му не са дори частица от това, което е той като човек. 80-годишният борец, който беляза редица поколения, е символ на човечността.

Историите, свързани с живота му са хиляди, коя от коя по-достойна да бъде направен филм за нея, продуциран от някой от най-големите режисьори в историята. Като започнем от олимпийския му триумф в Мюнхен през 1972 г. и стигнем до обезвреждането на терорист на тепиха. Всяка една от тях описва в пълния му блясък Георги Мърков.

Всеки разговор, всяка минута, прекарана с него, е урок по човечност. Урок какви ценности трябва да има всеки млад човек, урок за това как да станеш мъж, как да живееш достойно и как да оставиш незаличима диря, не само в спортната история на България и света, но и в сърцата на хората.

Още веднъж Георги Мърков ни отговори на вечния въпрос „какъв е смисълът на живота“. Това е смисълът – да бъдеш човек с главно „Ч“. А реалността сочи едно – че независимо откъде тръгваш и докъде стигаш, ти може да останеш онова добро момче, израснало в Горно Вършело или някъде другаде, с чиста душа. Животът ти да е символ на всички човешки добродетели - справедливост, благоразумие, смелост, умереност, милосърдие, доблест, вяра и надежда.

Това тежи повече от всеки един медал. Това наследство е по-висше от всяко друго. А какъв по-голям пример от това, че името Георги Мърков ще отеква във вечността, от това, че неговият внук е отгледан и възпитан със същите ценности и сам избира да носи името на великия си дядо.

Любов между дядо и внук, която е отвъд времето и е най-ценното наследство!

Датата 13 май запозна света с момчето, орисано да следва примера на великия си дядо.

П.С. А някой ден това малко момче ще прошепва „Благодаря ти, дядо“ със сърце пълно с любов и гордост!

