Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Денят на големите български стартове на Олимпийските игри е днес! Състезателите ни ще стартират в сноуборда, ски бягането и биатлона, като най-голям интерес предизвиква паралелният гигантски слалом със четирима българи на старта - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

Припомняме, че в края на януари, за първи път в историята, двама българи се качиха на подиума в старт от Световната купа по сноуборд. В паралелния гигантски слалом в Банско, Тервел Замфиров стана първи, а Радослав Янков - трети.

Само преди година Тери спечели световната титла при мъжете и се настани за постоянно в елита. Сестра му Малена, едва на 16 години, вече има два подиума сред дамите.

Снимка: БОК, Костадин Андонов

Александър Кръшняк пък избухна в Бад Гащайн, отстранявайки редица ветерани, за да се изкачи за първи път в кариерата си до второто място в най-престижната надпревара.

Жребий

Малена Замфирова стартира квалификацията срещу италианката Елиза Кафонт. Радослав Янков е в четвърта серия по червеното трасе срещу словенеца Тим Мастняк. След него ще стартира и Тервел Замфиров срещу Фабиан Обман (Ав). Александър Кръшняк ще е по синьото трасе в предпоследната 15-а серия срещу Кристоф Млинарик (Чех).

В 10:00 часа стартират квалификациите в паралелния гигантски слалом. По-късно, от 13:45 ч., са финалните серии в дисциплината.

Отново в 13:45 ч. България ще има участие и в ски бягането – Даниел Пешков и Марио Матиканов ще стартират в мъжкия скиатлон на 10+10 километра.

Олимпийският ден за страната ни завършва в 15:05 ч. със смесената щафета в биатлона, където българският отбор ще се изправи срещу най-силните нации в света. Нашите ще са в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на на легендарната състезателка по шоттрек Евгения Раданова.

