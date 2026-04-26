Кога може да посрещнете Карлос Насар в България?

Европейският шампион каца в София днес, 26 април

След като спечели четвърта европейска титла, Карлос Насар се прибира в България!

Щангистът се очаква днес, 26 април, на летище "Васил Левски"

Той ще бъде посрещнат на високо държавно ниво. 

Кога?

Насар се очаква да кацне у нас с полет от Истанбул. 

Предвидено е самолетът да кацне около 15:00 ч., като шампионът ще излезе през ВИП терминала на летище "Васил Левски".

Той ще бъде посрещнат от семейството си, както и от служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев. В Батуми, където Насар спечели четвъртата си европейска титла, бе замесник-министър Даниела Дашева, а на трибуните бяха приятелката му Александра и брат му Иван Александър. 

Заедно с шампиона, у нас се прибира и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Успехът

Карлос Насар си осигури четвърта европейска титла в трета категория в петък, 24 април. 

Той бе над всичките си конкуренти с двубой от 386 кг. Насар вдига в новата си категория - до 94 кг. 

Освен това Насар е трикратен световен шампион, а на олимпийските игри в Париж през 2024 г. спечели титлата. 

България приключва европейското първенство с две титли - на Насар и на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов (кат. до 65 кг) спечели сребро, а бронзовите медали са два - на Христо Христов и на Бояна Костадинова (кат. до 48 кг).

 
