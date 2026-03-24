на живо
Най-ценната среща след бронза – тази с двете баби (ВИДЕО)

Топло посрещане от близки, приятели и съграждани получи Лора Христова, която спечели бронз от Олимпийските игри в Кортина/Милано 2026. Сред първите, които тя успя да прегърне след завръщането си у дома, бяха и двете ѝ баби.

„Макар времето да беше много малко заради многото медийни ангажименти, успях да се видя с тях и се чувствам истински заредена“, сподели тя пред екипа на bTV по-рано днес.

22-годишната биатлонистка от Троян ще участва в края на седмицата в държавното първенство в Банско, а в понеделник, 30 март ще присъства на отриването на новата многофункционална зала в родния си град.

След отличното си представяне на Игрите тя признава, че вече се чувства по-уверена сред конкуренцията:

„Радвам се, че успях да покажа не само на себе си, но и на останалите, че можем да постигаме успехи – не само аз, но и България като отбор.“

В родния ѝ град интересът към биатлона расте, а все повече деца започват да тренират. За тях тя вече е пример и вдъхновение.

„Искам да им кажа да продължават да тренират и да се борят. С постоянство всичко се постига“, казва тя.

Пътят до бронзовия медал обаче не е бил лесен. Състезателката признава, че успехът е изисквал сериозни лични жертви:

„Коства ми много от личния живот – празници, срещи с приятели, обичайни моменти. Но смятам, че си заслужава. За мен този успех е безценен.“

По отношение на силната си стрелба тя подчертава, че освен тренировки важна роля играе и психическата нагласа:

„За мен най-важното е да се чувствам спокойна и удовлетворена от това, което правя.“

Като основни насоки за бъдещо развитие тя посочва подобряване на стрелбата от положение прав и техническата работа при ските.

След напрегнатия сезон предстои кратка почивка, по време на която състезателката планира да прекара време със семейството си.

„Искам просто да си почина и да не пътувам толкова много“, споделя тя.

Относно бъдещата подготовка на националния отбор яснота се очаква след предстоящ Управителен съвет. Въпреки това тя подчертава значението на работата с български специалисти:

„Важно е да развиваме български кадри и да имаме български треньори.“

Според нея индивидуалният подход към всеки състезател е ключов фактор за добрите резултати в професионалния спорт.

