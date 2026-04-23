Най-красивите щангистки на европейското! Има и българка! (СНИМКИ)

Вдигане на тежести и красота. Имат ли връзка?

Да, това е един от най-силовите спортове, но и тук можем да срещнем прекрасни дами.

А на европейското първенство в Батуми, което излъчваме пряко по RING и на платформата VOYO.BG на подиума вече застанаха за своите опити силни момичета, които впечатлява не само с техника.

Сред тях е и българката Бояна Костадинова, която спечели бронз в категория до 48 кг преди дни.

Българката

Бояна е на 18 години и за нея този бронз е първо отличие на такова високо ниво и при жените. Тя има два сребърни медала от шампионати на Стария континент при подрастващите, както и две трети места.

Бояна е наследила любовта към тежката атлетика от майка си Вера, която е световна шампионка по силов трибой.

Италианката с татусите

Джулия Мисерендино е на 23 години и е сребърна медалистка от европейското в Ереван през 2023 г. в кат. до 71 кг.

Тя е сред надеждите на Италия, въпреки че не успя да се качи на почетната стълбичка в Батуми.

Шампионката

В категория до 48 кг в Батуми Джулия Империо спечели титлата.

Това е втори златен медал за нея от европейско първенство след този в Тирана през 2022 г.

Полска сила

В Полша всички разчитаха на Мартина Доленга, но тя остана на шесто място в кат. до 69 кг.

Красавицата е дъщеря на Мачин Доленга - трикратен световен шампион във вдигането на тежести.

Михаела-Валентина

Госпожица Камбей остана втора в кат. до 53 кг в Батуми, но в колекцията си има 3 европейски титли.

А най-ценното отличие на румънката е сребро от олимпийските игри в Париж през 2024 г.