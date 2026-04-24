24-ти, 4-ти месец, категория 94 кг – време за Насар

Днес е 24-ти, месецът е четвърти – април, категорията е до 94 кг, а целта е само една – четвърта европейска титла!

Роденият през 2004 г. Карлос Насар ще вдига днес за историята – и за България.

Ето защо числото 4 е толкова специално за него:

„Моето число по принцип е 4. През 2024 г. станах олимпийски шампион за първи път, роден съм през 2004 г., а през 2004 г. е и предишният ни олимпийски шампион – Милен Добрев. Направих двубой от 404 кг на Игрите. Сега, може би, преди следващата четворка ще има деветка.

Пожелавам си да се върже с моята категория…", каза пред bTV суперталантът от Червен бряг, който преследва европейско злато в трета различна категория.

