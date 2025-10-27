bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Не е трябвало да умира?" Адът на 7200 метра височина

Руският алпинистки феномен Алина Пекова, която за година и половина покори всичките 14 осемхилядника, направи сензационно изказване за трагедията на връх Победа. Пекова смята, че според нея на Наталия Наговицина, която загина по време на експедиция през август, е имало шанс за спасение. 

„Мисля, че е можело да ѝ се помогне. Имаше шанс. Самите спасители не го отричат. Но беше краят на сезона, вече нямаше много хора в лагера, всички бяха уморени. Нужен беше силен катерач, готов да тръгне и да рискува живота си – и не само един човек, не само един спасител“, каза Пекова.

Палатка на 7200 метра

Наговицина, част от четиричленна група, започна изкачването на връх Победа в началото на август. На 12 август тя си счупи крака, оставяйки палатката си на 7200 метра. Опитите на нейните съотборници да я свалят на по-ниска височина се оказаха неуспешни. След това бяха предприети още няколко опита за спасяване, включително с хеликоптер, но времето и тежките условия се оказаха непреодолими.

Дължи 000: Алпинистка почина, без да дочака помощ

Връх Победа е най-високата точка на планинската система Тян Шан и един от най-опасните върхове в света, отнел живота на десетки алпинисти.

На 23 август Дмитрий Греков, ръководител на базовия лагер, обяви, че спасителната операция е приключила. Въпреки слуховете за потенциални нови опити, нищо повече не бе направено. На 2 септември телевизионната водеща Виктория Боня публикува кадри от дрон, прелитащ над палатката на Наговицина, потвърждавайки трагичния край – тя е починала.

Това признание на Алина Пекова предизвика бурни реакции в катерачната общност: можеше ли човешкият риск и решителността да спасят живота на Наталия?

„Убеден съм, че майка ми е жива!“ Свалят алпинистка от 7200 метра едва догодина
 
