Никола Цолов изправи косите на Крисия преди откриването на пистата в Самоков (ВИДЕО)

Млади, влюбени, красиви и готови за нови изживявания. Най-актуалната двойка - пилотът от Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия, успяха да "откраднат" време за себе си, въпреки напрегнатите си програми.

Цолов се прибра у нас, след като преди дни направи шеметно каране за Гран при на Австралия, което му донесе първото място.

Днес, 21 март, той отново ще се качи в болида, но за да зарадва българските фенове и да открие писта A1 Motor Park в Самоков.

Любов

Преди това обаче Цолов намери време да се види с най-близките си, а Крисия изпита адреналина от екстремното каране на своя любим.

В своите канали в социалните мрежи певицата показа краткото видео.

Крисия и Никола разкриха връзката си в края на 2025 г. Те намират време за себе си, но не парадират с отношенията си.

Пистата

Никола Цолов успя да намери повече време, за да се завърне в родината си, след като два от стартовете в календара на Формула 2 бяха отменени заради напрежението в Близкия Изток - в Бахрейн и в Саудитска Арабия.

По програма следващото му състезание е чак през юни в Монако.

Той обаче отдавна бе поел ангажимента да бъде първият, който кара по пистата на A1 Motor Park.

Тя има 15 завоя, а световната федерация ѝ даде лиценз за стартове от Формула 3, както и за MotoGP състезания.