bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Никола Цолов изправи косите на Крисия преди откриването на пистата в Самоков (ВИДЕО)

Пилотът от Формула 2 e звездата на A1 Motor Park

Млади, влюбени, красиви и готови за нови изживявания. Най-актуалната двойка - пилотът от Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия, успяха да "откраднат" време за себе си, въпреки напрегнатите си програми. 

Цолов се прибра у нас, след като преди дни направи шеметно каране за Гран при на Австралия, което му донесе първото място. 

Днес, 21 март, той отново ще се качи в болида, но за да зарадва българските фенове и да открие писта A1 Motor Park в Самоков. 

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в България спя по-добре (ВИДЕО)

Любов

Преди това обаче Цолов намери време да се види с най-близките си, а Крисия изпита адреналина от екстремното каране на своя любим

Снимка: instagram/krisiyat

В своите канали в социалните мрежи певицата показа краткото видео. 

Крисия и Никола разкриха връзката си в края на 2025 г. Те намират време за себе си, но не парадират с отношенията си. 

Пистата

Никола Цолов успя да намери повече време, за да се завърне в родината си, след като два от стартовете в календара на Формула 2 бяха отменени заради напрежението в Близкия Изток - в Бахрейн и в Саудитска Арабия. 

Снимка: Lap.bg

По програма следващото му състезание е чак през юни в Монако. 

Той обаче отдавна бе поел ангажимента да бъде първият, който кара по пистата на A1 Motor Park. 

Тя има 15 завоя, а световната федерация ѝ даде лиценз за стартове от Формула 3, както и за MotoGP състезания. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by David Jaminon (@david_jaminon)

 
Тагове:

писта самоков крисия Никола Цолов

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV