Олимпийска медалистка се отказа от среброто си, за да спаси бебе

Когато полската състезателка по хвърляне на копие Мария Андрейчик се качи на подиума на Олимпийските игри в Токио през август 2021 г. със сребърен медал на врата, това не беше просто спортен успех. Триумф, извоюван след години на контузии, операции и една диагноза, която можеше да сложи край на всичко.

Но само дни по-късно тя направи нещо, което превърна олимпийското ѝ отличие в символ на нещо много по-голямо от спорта.

Тя пусна медала си на търг, за да помогне на осеммесечното момче, което се нуждаеше от около 350 000 евро за животоспасяваща операция в САЩ.

За Мария избор нямаше

Самата тя казва, че истинската стойност на медала винаги остава в сърцето. "Той е просто предмет, но може да спаси нечий живот, вместо да събира прах в килер. Това сребро вече може да бъде символ на живота, за който се борихме заедно", обяснява тя решението си.

Нейният път към този жест започва далеч от олимпийските прожектори — в малкото селце Кукле в североизточна Полша, близо до литовската граница. Като най-голямото от пет деца в семейство със силен спортен дух, Мария отраства с чувство за отговорност още от ранна възраст.

Първата ѝ любов е волейболът. Но по настояване на майка си Малгожата — бивша гюлетласкачка — тя опитва леката атлетика едва на 12 години. Скоро открива дисциплината, която ще промени живота ѝ — хвърлянето на копие.

Под ръководството на треньора Карол Сикорски талантът ѝ бързо се откроява. През 2015 г. става европейска шампионка до 20 години. Светът вече знае името ѝ.

Удар

Големият пробив идва на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г.

Само на 20 години тя шокира конкуренцията с хвърляне от 67,11 метра — нов национален рекорд на Полша и най-добър резултат в квалификациите. Финалът обаче се превръща в първото голямо изпитание. Само два сантиметра. Толкова не ѝ достигат до олимпийски медал.

А на следващата сутрин идва още по-тежкият удар — силна болка в рамото, която се оказва началото на дълга борба. През декември същата година тя преминава операция и пропуска целия сезон 2017.

Тъкмо когато започва да се връща към формата си, съдбата ѝ подготвя ново изпитание. През 2018 г., след серия изследвания заради упорити главоболия и проблеми със синусите, лекарите откриват нещо неочаквано и плашещо — остеосарком, рядка форма на рак на костите, при това в ръката, с която хвърля.

Но Мария отказва да се предаде

"Знаех, че не е нещо много опасно и че мога да се възстановя бързо. Беше „мек“ рак и не ми се наложи да минавам през химиотерапия", разказва тя по-късно.

Само три седмици след операцията отново започва тренировки.

Отлагането на Олимпийските игри в Токио заради пандемията се превръща в неочакван подарък от съдбата — допълнително време за възстановяване не само от операцията, но и от тежка травма на ахилесовото сухожилие.

Връща се по-силна

През май 2021 г. на Европейската купа по хвърляне в Сплит Мария записва опит с невероятните 71,40 метра — нов национален рекорд, най-добър резултат в света за сезона и третото най-дълго хвърляне в историята на дисциплината.

Токио я очаква. А там тя печели сребърен медал. Само че истинската стойност на този медал се разкрива малко по-късно.

Търгът за отличието ѝ предизвиква огромен обществен отзвук. Наддавания пристигат от цяла Полша. В крайна сметка победител става веригата супермаркети Żabka с оферта от около 115 000 евро. Заедно с останалите дарения сумата достига необходимото ниво за лечението на малкия Милошек.

А после идва още един жест

"Бяхме трогнати от красивия жест на нашата звезда и решихме да я подкрепим. Медалът от Токио ще остане при г-жа Мария", обявиха от компанията.

За съжаление, въпреки усилията на всички, момчето губи битката си през 2023 г., едва на тригодишна възраст...

Но шансът да се бори и да живее — му беше даден. И понякога именно това променя света.

 

 
Тагове:

рак семейство дете волейбол лека атлетика търг смърт медал хвърляне на копие Истории със сърце Мария Андрейчик

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

