Олимпийската шампионка създаде AI треньор – това ли е бъдещето?

Кристен Фолкнър, олимпийска шампионка от Париж 2024, твърди, че е подобрила представянето си благодарение на изкуствен интелект. Тя описва в LinkedIn как е създала собствена система за анализ на тренировките си.

Според нея в спорта липсват достатъчно изследвания за женската физиология, затова започва да събира и обединява данни за себе си: сърдечен ритъм, сън, тегло, натоварване, хормонални фази и медицински изследвания. След години натрупване на информация, тя разработва модел, който комбинира всичко това и създава персонализирана картина на физическото ѝ състояние.

Фолкнър твърди, че използва системата в подготовката си и че това ѝ е помогнало да постигне рекордни резултати и да спечели три златни медала.

Тя има и техническо образование, учила е компютърни науки в Харвард и има опит в рисков капитал. По думите ѝ именно комбинацията от спортен и аналитичен подход ѝ дава предимство.

Сега работи с треньора си по различен начин – вместо субективни усещания, използва данни за сън, глюкоза и натоварване, които се анализират в реално време.

Според нея и други топ отбори вече използват изкуствен интелект за анализ на тренировки, стратегия, хранене и дори оптимално тегло на състезателите.

"В бизнеса оценяваш рисковете. В състезанията правя същото. Атаката ми в Париж не беше емоционална – беше пресметнат шанс. Единственият ми шанс за успех беше да се откъсна 3 км преди финала. Оцених вероятността за успех на тази маневра по-висока от всяка друга тактика“, споделя тя.

Кристен работи с треньора по триатлон Тим Рийд от много години, но с новия инструмент взаимодействието се промени.

„Вместо да казвам на треньора си: „Чувствам се уморен“, му показвам връзката между съня ми, нивата на глюкоза и мощността ми през последните 48 часа“, казва тя.

Оказва се, че топ отбори като UAE, Visma и Lotto активно използват изкуствен интелект.

Фолкнър заключава, че AI вече променя професионалния спорт, като разкрива модели, които преди са били трудни за откриване.