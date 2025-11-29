ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: София гори с MAX FIGHT 63 (ВИДЕО)

Битки за шампионски пояси и бойно зрелище ви очаква тази вечер в MAXFIGHT 63. С нас на живо ще може да проследите всички атрактивни мачове и първи да разберете победителите.

Първи мач

Първата среща за вечерта противопостави боксьорите Алексей Ковальов и Димо Тониев. След 4 рунда Ковальов напусна ринга с разкървавен нос. Категорична победа за българския боец.

След това пред пълната зала на Левски един срещу друг излязоха Михаил Волкановски от Северна Македония и 23-годишният софиянец Ясен Радев. За българина това е втори успех на професионалния ринг.

ПРЕВЮ

В центъра на вниманието в зала "Левски-София" е сблъсъкът за титлата на MAX FIGHT 63 в К-1 в категория до 77 килограма между Мартин Копривленски и испанеца Виктор Монфорт.

История имат и мачовете между Живко Стоименов и украинецът Максим Сорока, които отново застават един срещу друг в ММА двубой до 87 кг. В първия мач помежду им българинът бе победител.

Програмата ще завърши с шампионския двубой по муай тай с ММА ръкавици между Мартин Петков и испанеца Армандо Росарио, в 5 рунда по 3 минути.

Не пропускайте MAXFIGHT 63 - бойната гала вечер пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG на 29 октомври от 19:30 ч.!

