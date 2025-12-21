От малкия софийски картинг до прага на Формула 1 (ВИДЕО)

В света на автомобилния спорт, където скоростта е религия, а всяка обиколка е битка със себе си и с времето, се раждат легенди. Там някъде в момента път си проправя едно момче от София. С мечта и амбиция за Формула 1 Никола Цолов е само на крачка от заветната цел. Крачка, която да го нареди до най-добрите.

Началото

Роден на 21 декември 2006 година, Цолов започва да се занимава с картинг едва на 9 години. Баща му Димитър го води на картинг състезание на пистата в Sofia RING Mall, а след това го записва на спортен лагер в НСА. Там малкият Никола е забелязан от Николай Върбицалиев - бивш пилот във Формула BMW на Германия.

"Синът ти има талант" са думите, които преобръщат живота на семейство Цолови. Димитър веднага води Никола в картинг академията в Кюстендил, където той се обучава професионално през 2016 и 2017 г. Никола печели републиканските шампионати в клас Mini през 2016 и 2017 г. И оттук започват големите успехи.

През 2019 г. той печели италианския WSK Open Cup в клас 60 Mini, побеждавайки над 60 конкуренти. През 2020 г. прави дебюта си в клас "OK Junior" и достига до 7-о място в света.

Срещата с Фернандо Алонсо

Година по-късно идва и голямото признание - Никола е поканен от двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо да карат заедно в надпреварата "24 часа на Дубай", където завършват трети.

"Бях на пистата в Овиедо, Испания. Срещнах се с него, карах няколко сесии и беше много забавно. Показа ми траекторията, за да науча неговата писта по-добре. Той отделя внимание на всички, но точно с мен се впечатли", разказва Никола

И това не е всичко - Цолов е първият пилот, който се присъединява към мениджърската компания на Алонсо и следователно получава място в испанската Формула 4. 13 победи, 18 подиума, 15 полпозишъна и 17 най-бързи обиколки в 21 състезания осигуряват шампионската титла на Никола в първия му сезон, с което той се превръща в истински феномен на пистата.

През тези години Никола Цолов си печели и прякора Българския лъв. Той му е даден от коментаторите на картинг състезанията, които започват да го наричат така след силните му изяви.

Пътят към Формула 2

Следва преминаване във Формула 3. Сезонът обаче не е това, което българският пилот очаква - 22-о място и едва 2 отбелязани точки с отбора на ART Grand Prix. През 2024 г. записва първата си победа - в спринтовото състезание на пистата в Монако. По-късно самият Никола споделя, че това е любимата му писта. През този сезон Цолов завършва на 11-а позиция със 75 точки.

"Понякога ти се иска да имаш по-нормален живот, да ходиш на училище, да се виждаш с приятели, но аз съм избрал този път, в който понякога си супер социален, понякога си изолиран от хората. Така че е много динамично, имаш студено и топло", казва Никола Цолов.

2025 обаче е годината на Българския лъв. Той става част от Red Bull Junior Team и се завръща в Campos Racing.

С Campos Racing Никола печели в Бахрейн, взема полпозишън в Монако и след това печели и състезанието в Княжеството, подобрявайки рекорда за най-много победи в историята на F3 – цели пет! Завършва втори в шампионата със 124 точки, зад Рафаел Камара, и помага на отбора да спечели титлата при конструкторите за първи път.

През септември идва и големият пробив - Българския лъв получава място във Формула 2 за сезон 2026. Дебютът му обаче идва по-рано от очакваното. Той се състезава в последните две надпревари в Катар и Абу Даби през тази година, като дори успява да се качи на подиума.

Сега Цолов е само на крачка от сбъдване на голямата си мечта - да кара във Формула 1. Крачка, която понякога може да се окаже твърде голяма. В едно обаче можем да сме сигурни - Българския лъв няма да се откаже пред нищо от преследване на тази мечта.

"Най-важното нещо за мен в живота ми е да постигна мечтата ми, която е да стигна до Формула 1. Бих си пожелал утре да карам Формула 1, но в момента всичко това е като учение, докато стигна до там. Напълно вярвам, че това е доста възможно, така че с нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул и може би в 7 часа сутринта да ми кажат, че трябва да карам. Никога не знаеш кога ще ти дойде моментът, затова съм подготвен през цялото време", споделя българския пилот.

