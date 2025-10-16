Разкриха изнасилвача от имението на Шумахер

Разкриха името на изнасилвача от имението на Михаел Шумахер в Швейцария. Това е австралийският пилот Джоуи Моусън. Именно той е заподозрян за посегателството над медицинската сестра на седемкратния световен шампион във Формула 1.

Според данните на германската преса, случаят е от 2019 г. По разказ на потърпевшата, след като двамата приключили с работните си задължения, играли билярд заедно с трети колега. Изпили голямо количество водка, а двамата мъже придружили дамата до стаята за персонал, като я сложили да си легне. По-късно един от тях се върнал и се възползвал от състоянието ѝ.

28-годишният Моусън отрича обвинението. Той твърди, че връзката им е била по взаимно съгласие, а по-рано двамата се целували в нощен клуб в Женева.

Мечта за Формула 1

Моусън е някогашен талант на пистата и мечтаел за Формула 1. Плановете му обаче не се осъществили и той се върнал в родината си Австралия.

Джоуи е близък приятел и съперник на сина на Шумахер - Мик. Той се е състезавал и срещу пилоти като Ландо Норис и Джордж Ръсел. Моусън е двукратен шампион в австралийското състезание S5000, а в момента има забрана да участва в стартове заради допинг скандал.

Делото стартира вчера, но обвиняемият не се яви в съда. Нито един член на семейство Шумахер не е замесен в случая.

Чак след уволнението

В обвинителният акт се посочва още, че нито един от другите двама медици в имението тази нощ не са видели или чули нещо. Самата медицинска сестра се е събудила без спомен за изминалите събития. Тя решила да мълчи до 2022 година, когато била уволнена от медицинския екип.

Михаел Шумахер (56) остава скрит от обществото, откакто получи тежка мозъчна травма по време на ски във Френските Алпи през декември 2013 г. Той се нуждае от постоянни грижи в семейния дом на брега на Женевското езеро.