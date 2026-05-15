Фаустино Оро, известен като „Меси на шахмата“, стана най-младият жив гросмайстор в света и вторият най-млад гросмайстор в историята на шаха на възраст 12 години и 6 месеца. Той е роден на 14 октомври 2013 г. в Буенос Айрес.

На току-що приключилия голям открит турнир в Сардиния той покри необходимата трета норма за гросмайстор.

"Много съм щастлив. Играя по 5-6 часа на ден, а следващата ми цел е да достигна рейтинг от 2600 точки", споделя Оро.

Ако се чудите как е възможно 12-годишно момче да е достигнало силата на гросмайстор, трябва да знаете, че вундеркиндът досега е изиграл около 40 000 партии онлайн, където чрез неуморна ежедневна практика е усвоил множество типични модели в необятната джунгла от шахматни позиции и възможности.

На 10-годишна възраст той побеждава Магнус Карлсен в онлайн Bullet Chess и записът предизвиква сензация (бел. ред. - Bullet Chess е вариант на блиц шах, в който играчите имат само по 3 минути за цялата игра).