Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)

За четвърти поред път българинът се окичи с европейско злато във вдигането на тежести

За четвърти пореден път Карлос Насар е европейски шампион! 

Българинът триумфира на шампионата по вдигане на тежести в Батуми, Грузия с двубой от 386 кг. 

Той спечели и двете движения, както и важното злато, при това в трета различна категория - до 94 кг. 

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

Първи думи

Насар говори първо след почетната стълбичка пред екипа на bTV в Батум.

"Да живее България! Ние можем! Ние сме №1! Те се опитаха да го направят трудно, но то не е детска градина. С първите опити гледахме да ги накажем. Всичко се получи по план. Свириха ми един фал на първи опит, защото много време стоях в залата за загрявка, забързаха ме и нямах достатъчно време да реагирам. Но после поправихме тази грешка и всичко мина супер", каза Насар.

Този път той не записа световни рекорди, но направи опити и в двете движение.

"Знам, че мога! Има неща, за които сме се борили. Има доста какво да се желае. На този етап е достатъчно. Хубавото е, че има какво да надграждаме", оптимист е 22-годишният щангист, който се превърна в истинска рок звезда в света на щангите. 

Близките

Насар постигна този успех пред очите на най-близките си - приятелката му Александра и брат му Иван Александър. 

"Всичко това е една отговорност, към която ще се отнеса сериозно. Не смятам да разочаровам не само близките, а и семейството, приятелите и хората, които не ме познават, но ме подкрепят. 

Приятелката на Насар: Спокойна съм! Отговорност е да си с Карлос!

Искам да им пожелая да бъдат здрави! Обичам ги! Да живее България!", каза той след като се окичи със златото. 

 

