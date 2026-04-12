След рекорда: Сестри Стоеви вече гледат към световното (ВИДЕО)

Петият триумф на сестрите Стефани и Габриела Стоеви на европейско първенство е чакан дълго и сбъдна мечтата им да счупят рекорда за най-много титли на Стария континент.

За втори път в историята двете чуха химна на България от най-високото място на почетната стълбичка в испанския град Уелва. Във витрината на Стефани и Габриела Стоеви, освен петте шампионски титли от европейски първенства, има и още два сребърни медала.

„Единственият медал, който ни липсва в колекцията, е бронзов“, каза при завръщането си в България Стефани. „Дано да нямаме“, контрира я Габриела Стоева.

Паметната пета титла е дългочакана и е сред най-сладките за двете.

„Уелва е специално място за нас. Там беше и първата ни титла през 2018 г.“, допълни Габриела.

„Със сигурност не успяхме да осмислим какво направихме след отборната титла през февруари, която спечелихме. Тази индивидуална титла също е толкова специална, защото този рекорд го гонихме от дълго време. Не успяхме да го постигнем в Саарбрюкен. Даже не мислехме за този рекорд, а искахме да покажем най-добрата си игра и мисля, че го сторихме“, каза Стефани Стоева.

„Титлата ни беше в ума — знаехме за какво тръгваме, но не искахме да се товарим с напрежение“, призна Габи.

Следващата цел пред сестрите е силно представяне на световното първенство, което ще се проведе в края на август в Индия.

„Гледаме към световното в Ню Делхи, а след това ще мислим за Олимпийските игри. Квалификацията е много дълга. Тя продължава от 1 май 2027 до 1 май 2028 г.“, сподели Габриела, а Стефани допълни: „Има квалификация и за Европейските игри догодина, които също са ни голяма цел. Искаме да бъдем в Турция, в Истанбул, и да завоюваме трета титла от този турнир“.