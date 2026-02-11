Станка Златева не отстъпва: Само борци с български паспорти на държавното!

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева не отстъпва от желанието си да наложи български борци във всички национални гарнитури.

Ръководената от нея централа потвърди това: за предстоящото Държавно първенство за юноши, девойки и деца, което ще се проведе от сряда до неделя в зала „София“, ще бъдат допускани само състезатели с български паспорт.

„Състезанията трябва да дават шанс на нашите момчета и момичета да се развиват и да покажат уменията си“, заявиха от федерацията.

Снимка: bTV

От федерацията уточняват, че състезатели с документи за временно пребиваване или други подобни няма да бъдат допускани.

Решението е взето след подписка от треньорите по време на държавното лично първенство в Сливен през януари, като целта е да се осигури справедлива конкуренция и да се насърчат младите български таланти.