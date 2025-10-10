bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Стоичков се възхити на Насар: Ти можеш да вдигнеш целия свят!

Българинът отново стъпи на световния връх в щангите

Хвалебствията по адрес на Карлос Насар няма скоро да престанат. 21-годишният тежкоатлет изуми целия свят, поставяйки нов световен рекорд наред с третата си световна титла в щангите.

Изумителното е, че Насар го направи след два неуспешни опита и четвърта позиция след първото движение. При второто - изтласкване, и негово по-силно, той беше безапелационен и срази конкуренцията.

Поздравления за шампиона

Христо Стоичков за пореден път се възхити на силата на Насар и го поздрави в социалните мрежи.

"Ти можеш да вдигнеш целия свят! Великолепен! Железен! Непобедим българин! Честита трета световна титла! Честит нов световен рекорд, Карлос Насар!", написа Стоичков в социалните мрежи.

Постижението на Карлос Насар

Само на 21 години, Насар вече има олимпийско злато, 3 световни и 3 европейски титли. С 3 световни титли Карлос Насар се изравни с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова.

Бившият национален треньор Иван Иванов има 4 титли, а Янко Русев – 5.

Светът отново чу

