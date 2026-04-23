Студио "Железните": Целият свят в очакване на Карлос Насар (ВИДЕО)

Време е за второто специалното студио „Железните“, посветено на българското участие на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

До петък, пряко по bTV, ще следим и анализираме представянето на националите, а кулминацията предстои с излизането на голямата звезда на България – Карлос Насар.

Днес Галя Шатова завърши на 10-о място в категория до 69 кг с двубой от 220 кг – 102 кг в изхвърлянето и 118 кг в изтласкването.

„Притеснението ми изигра лоша шега. Бях подготвена за тези тежести, но вярвам, че имам още какво да покажа. Това е нова категория за мен и трябва време да натрупам увереност“, заяви Шатова пред екипа на bTV в Грузия.

Историята на 24-годишната състезателка е вдъхновяваща – тя израства в дом за деца и въпреки трудния старт в живота стига до европейския подиум. Според специалистите потенциалът ѝ тепърва ще се развива.

Основният фокус обаче вече е насочен към Карлос Насар. Олимпийският, трикратен световен и трикратен европейски шампион ще излезе в петък в битка за четвърта европейска корона. Специалните ни пратеници в Батуми съобщават, че атмосферата около него е впечатляваща – интересът е огромен, а всяка негова тренировка събира погледите на състезатели и фенове.

„Чувствам се добре. Подготвяме се сериозно и съм концентрира. Постоянно съм гладен за успехи и съм готов да дам всичко за България“, заяви суперталантът пред bTV.

Интересът към Насар в залата е огромен – състезатели и фенове го спират за снимки и автографи, а всяка негова серия се следи внимателно.

Очакванията към щангист №1 на континента за 2025 г. са високи, особено след впечатляващото му представяне на европейското първенство в Кишинев, където постави два световни рекорда.

Още новини от лагера на националите очаквайте в следващите издания на „Железните“ - на VOYO.BG и на btvsport.bg.

Вижте още във видеото.