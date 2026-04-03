Световната централа по художествена гимнастика разследва награждаване в София

Церемонията по награждаване за съчетанията с обръч на Световната купа по художествена гимнастика в София преди дни ще бъде детайлно разследвана!

Това заявиха от Световната федерация, като отказаха допълнителни изявления.

Причината е поведението на гимнастичката София Илтерякова.

Русия - Украйна

За първи път от няколко години до състезания по гимнастика на такова високо ниво бяха допуснати рускини. Те участваха в София под неутрален флаг и без да използват отличителните знаци на страната си.

Във финала на обръч Илтерякова получи сребро. Шампионка стана Таисия Онофрийчук от Украйна. Трета се класира София Рафаели от Италия.

Когато в залата в София прозвуча украинският химн, Онофрийчук и Рафаели се обърнаха към знамената, докато Илтерякова остана с гръб.

Именно тази реакция предизвика реакция в световните медии.

От своя страна Онофрийчук отказа да поздрави гимнастичките от Русия и Беларус.

Реакциите

"Световната федерация по гимнастика е наясно с инцидента с участието на атлета под неутрален флаг София Илтериакова по време на церемонията по награждаване на финала на обръча на Световната купа по художествена гимнастика през 2026 г. в София, България на 30 март 2026 г.

Той в момента се разследва и информацията за него ще бъде поднесена внимателно. Всички следващи стъпки ще бъдат разгледани в съответствие с приложимите разпоредби и установените процедури.

Заради текущия процес, на този етап няма да бъдат правени допълнителни коментари", пишат от федерацията.