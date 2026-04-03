bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Световната централа по художествена гимнастика разследва награждаване в София

След това ще бъдат предприети мерки

Световната централа по художествена гимнастика разследва награждаване в София
Анна Недкова, БФХГ

Церемонията по награждаване за съчетанията с обръч на Световната купа по художествена гимнастика в София преди дни ще бъде детайлно разследвана!

Това заявиха от Световната федерация, като отказаха допълнителни изявления. 

Причината е поведението на гимнастичката София Илтерякова. 

Русия - Украйна

За първи път от няколко години до състезания по гимнастика на такова високо ниво бяха допуснати рускини. Те участваха в София под неутрален флаг и без да използват отличителните знаци на страната си. 

Във финала на обръч Илтерякова получи сребро. Шампионка стана Таисия Онофрийчук от Украйна. Трета се класира София Рафаели от Италия. 

Когато в залата в София прозвуча украинският химн, Онофрийчук и Рафаели се обърнаха към знамената, докато Илтерякова остана с гръб. 

Именно тази реакция предизвика реакция в световните медии. 

От своя страна Онофрийчук отказа да поздрави гимнастичките от Русия и Беларус

Реакциите

"Световната федерация по гимнастика е наясно с инцидента с участието на атлета под неутрален флаг София Илтериакова по време на церемонията по награждаване на финала на обръча на Световната купа по художествена гимнастика през 2026 г. в София, България на 30 март 2026 г.

Той в момента се разследва и информацията за него ще бъде поднесена внимателно. Всички следващи стъпки ще бъдат разгледани в съответствие с приложимите разпоредби и установените процедури.

Заради текущия процес, на този етап няма да бъдат правени допълнителни коментари", пишат от федерацията

 
Тагове:

скандал Украйна София Русия художествена гимнастика световна купа награждаване таисия онофрийчук София Илтерякова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)
Григор Димитров на корта! Гледайте го днес пряко на VOYO.BG!

Григор Димитров на корта! Гледайте го днес пряко на VOYO.BG!

Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус: Кой ги събра на една маса? (ВИДЕО)

Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус: Кой ги събра на една маса? (ВИДЕО)

Последни новини

Какво се случи? Григор Димитров отново изчезна!

Какво се случи? Григор Димитров отново изчезна!

Григор Димитров на корта! Гледайте го днес пряко на VOYO.BG!

Григор Димитров на корта! Гледайте го днес пряко на VOYO.BG!

Коя е голямата ѝ страст? Говори Ейса на Григор Димитров!

Коя е голямата ѝ страст? Говори Ейса на Григор Димитров!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV