Тайната зад грандиозното откриване (ВИДЕО)

Италия може да се гордее с една от най-красивите и запомнящи се церемонии в историята на Олимпийските игри.
В нея блестяха имена като Марая Кери, Андреа Бочели и Лаура Паузини със своите музикални изпълнения.
Сценарият, изпълнението на актьорите и танцьорите на терена също помогнаха церемонията да влезе в историята. Костюмите бяха повече от впечатляващи. Някои заложиха на традиционни цветове, други решиха да бъдат по-екстравагантни.
Факт е, че зрителите пред телевизионните екрани и на живо бяха очаровани от това, което видяха. Бюджетът за събитието не е официално разкрит, но в последните издания на летни и зимни олимпийски игри за откриването се отделят около 100 милиона евро.
Стотици бяха ангажирани с това всичко да мине по план, сред тях – фризьори, гримьори, охранители и други.
Колко средства ще получи всеки спортист за златен медал на Олимпийските игри от своята страна? Коя държава ще дава най-много и защо САЩ изненадаха с прекалено малка сума?
Отговорите на всички тези въпроси ще видите във видео презентацията.
