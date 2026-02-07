Тайната зад грандиозното откриване (ВИДЕО)

Италия може да се гордее с една от най-красивите и запомнящи се церемонии в историята на Олимпийските игри.

В нея блестяха имена като Марая Кери, Андреа Бочели и Лаура Паузини със своите музикални изпълнения.

Сценарият, изпълнението на актьорите и танцьорите на терена също помогнаха церемонията да влезе в историята. Костюмите бяха повече от впечатляващи. Някои заложиха на традиционни цветове, други решиха да бъдат по-екстравагантни.

Факт е, че зрителите пред телевизионните екрани и на живо бяха очаровани от това, което видяха. Бюджетът за събитието не е официално разкрит, но в последните издания на летни и зимни олимпийски игри за откриването се отделят около 100 милиона евро.

Стотици бяха ангажирани с това всичко да мине по план, сред тях – фризьори, гримьори, охранители и други.

Колко средства ще получи всеки спортист за златен медал на Олимпийските игри от своята страна? Коя държава ще дава най-много и защо САЩ изненадаха с прекалено малка сума?

Отговорите на всички тези въпроси ще видите във видео презентацията.

