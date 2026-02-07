bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Момчето от село, което стана олимпийски крал

На 17 години Франьо фон Алмен губи баща си и кариерата му е под въпрос

Момчето от село, което стана олимпийски крал
Reuters

24-годишният швейцарец Франьо фон Алмен спечели олимпийското злато в спускането в Бормио и написа една от най-вдъхновяващите истории на Зимните олимпийски игри.

Той е кралят на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. В Бормио 24-годишният швейцарец триумфира, оставяйки зад себе си италианците Джовани Францони и Доминик Парис.

Снимка: Reuters

Олимпийските игри винаги са били сцена не само на изключителни спортни постижения, но и на силни човешки истории зад големите шампиони. Историята на Франьо фон Алмен е точно такава. В дебюта си на най-големия спортен форум той стигна до златото – не като сензация, а като заслужена награда за дълъг и труден път. Този път обаче не е бил никак лек. Контузии, съмнения и моменти, в които отказването е изглеждало по-близо от успеха.

Най-голямата загуба

Но Франьо остава. Чака своя момент. Фон Алмен израства в малкото алпийско село Болтиген в Бернските Алпи – място, където планината не е просто фон, а съдба. Ските не са хоби, а част от детството.

Снимка: Reuters

Първите спускания са с баща му – не като треньор, а като родител. На 17 години Франьо губи баща си внезапно. С това си отива и голямата мечта, свързана със ските.

Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

Без спонсори, без договори и без финансова подкрепа той остава момче от село, което учи за дърводелец, работи през деня с ръцете си и тренира вечер – понякога с фенерче. В алпийските спортове трагедиите много бързо се превръщат и във финансови присъди.

Снимка: Reuters

Един ски сезон струва скъпо – екипировка, пътувания, стартове, настаняване. В един момент става ясно, че продължаването изглежда невъзможно. Не заради липса на талант, а заради липса на средства.

И тогава се случва магията Съселяните от Болтиген разбират за ситуацията и решават да помогнат. Организират кампания – проста, човешка, селска солидарност. Стоят край пистата, скандират името му, вярват му, че ще успее. Събират около 16 000 швейцарски франка – сума, която в професионалния спорт е почти нищо, но за Франьо е всичко.

Един сезон. Един шанс

По-късно той признава, че тези пари не са били просто финансова подкрепа. Те са били доказателство, че някой вярва в него – и че той е длъжен да оправдае тази вяра. Миналата година се превръща в повратна точка: първите големи подиуми в Световната купа и увереността, че вече е част от елита. Не пробив, а узряване. Не случайност, а закономерен резултат.

Снимка: Reuters

Така Франьо фон Алмен застана на олимпийския старт не просто като дебютант, а като човек, който е извървял целия път – със страх, с болка, но и с вяра. Защото понякога най-голямата победа е просто да стигнеш до старта. И да си готов.

Снимка: Reuters

Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)
 
Тагове:

пари село баща швейцария титла злато загуба спускане ски-алпийски дисциплини МиланоКортина Франьо фон Алмен

