По покана на новия президент на Международния олимпийски комитет (МОК) госпожа Кърсти Ковънтри днес се проведе заседание на всички комисии към организацията под мотото „Готови за бъдещето“ в Лозана. Дискусиите очертаха основните предизвикателства и възможности пред олимпийското движение в едно време на глобални промени и социална поляризация.

Сред участниците бе и председателят на БОК Весела Лечева, която постави акцент върху ключови теми, свързани с баланса, устойчивостта и човешкия фактор в спорта.

Баланс

„За мен основната тема е как да запазим баланса между традиционните спортове и новите дисциплини, които са по-близки и атрактивни за младите хора", подчерта Лечева по време на заседанието. Тя посочи, че олимпийското движение трябва да остане вярно на своите корени, но и да бъде отворено към промяната, за да продължи да вдъхновява новите поколения.

Сред основните акценти в дискусиите бе ролята на треньорите – онези, които стоят зад успехите на спортистите, но често остават извън прожекторите. „Треньорите са тези, които създават спортните звезди, спортните легенди. Те все още остават в сянката на големите успехи, но без тях спортът не би съществувал. Затова смятам, че основна тема трябва да бъде фокусът върху треньорите,“ заяви Лечева.

Разходи

Друг сериозен въпрос, повдигнат в дискусиите, е свързан с разходите за организиране на олимпийските игри. Все повече държави се отказват от кандидатури за домакинство заради финансовата тежест, което застрашава глобалния характер на събитието.

„Най-важното е да ограничим разходите, така че олимпийските игри да бъдат достъпни за всяка държава, която има желание и капацитет да ги приеме", каза Лечева и добави, че е необходимо ново мислене за устойчивост и партньорства между градове и региони.

Политическа неутралност

Не по-малко значим остава въпросът за политическата неутралност на олимпийското движение в контекста на световните конфликти. „Как да запазим неутралността на спорта в един толкова поляризиран свят? Това е голямо предизвикателство. Олимпизмът трябва да остане символ на единство и мир, независимо от политическите разделения“, подчерта легендата ни в спортната стрелба.

Дискусиите в МОК преминаха в дух на откритост и сътрудничество. Както отбеляза и президентът на МОК Ковънтри, „всеки глас е важен“. Тези думи бяха припомнени и от Лечева: „Всеки глас за мен е подкрепа за едно по-добро бъдеще на олимпийското движение – бъдеще, в което традицията и иновацията вървят ръка за ръка.“

