Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

Мениджърът Николай Жейнов се срещна със Стефан Ботев

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести, Стефан Ботев, се срещна с мениджъра на трикратния световен шампион Карлос Насар – Николай Жейнов. Срещата, продължила почти три часа, направени са първи стъпки към намиране на общо решение между двете страни.

Все още няма пълно съгласие по всички въпроси, но диалогът е определен като „положителен“, като мениджърът успял да убеди Ботев в част от исканията на Насар, научи bTV.

Ще се намери ли решение?

Олимпийският, трикратен световен и европейски шампион вече сподели, че ситуацията става все по-трудна за работа с федерацията, но въпреки това се опитва да остане в България и да носи българския флаг. Суперталантът от Червен бряг все още няма подписан договор с федерацията, като подготовката за последното световно първенство в Норвегия е била поета изцяло от него и спонсорите му. Разходите му за подготовка се оценяват на около 500 000 лева.

Снимка: bTV

При липса на промяна, Насар не изключва възможността да се състезава за друга държава, въпреки че приоритетът му остава България. Без никакво съмнение Насар е едно от най-големите имена в световната тежка атлетика, а срещата с Ботев и Жейнов е първият конкретен опит за „заравяне на томахавките“ и намиране на компромис.

Не получава финансиране от федерацията

Суперталантът от Червен бряг, който преди седмица спечели третата си световна титла, отново повдигна въпросите за проблемите във федерацията и бъдещето си в българския спорт. Припомняме, че вече година той не получава финансиране от федерацията. „Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени“, обясни шампионът преди дни.

Снимка: Lap.bg

Тогава той беше категоричен, че няма намерение да подписва договор, докато Стефан Ботев е част от ръководството: „Последната ситуация е, че нямам намерение да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията. Той не може да открие други спонсори. Ние имаме задължение от милион… С цялото ми извинение – някои ресторанти правят такъв оборот за месец. Това нещо не е нормално“, каза Насар.

